Freiburg ist deutschlandweit wohl die einzige Stadt, die Städtepartnerschaft in den Iran hat. Seit 2000 pflegt die badische Metropole einen regen Austausch mit der alten persischen Königsstadt Isfahan. Und dieser bricht auch in den aktuellen turbulenten Zeiten nicht ab: Während die Menschen in Isfahan unter Einsatz ihres Lebens gegen das Mullah-Regime protestieren, gehen auch in Freiburg die Menschen auf die Straße. Gabi Krings….