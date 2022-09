Diese sechs Städte in Südbaden heißen bald anders

per Mail teilen

Sechs Städte und Gemeinden in Südbaden dürfen ab Oktober eine Zusatzbezeichnung auf ihre Ortsschilder schreiben. Das soll den Zusammenhalt im Ort fördern.

Bötzingen (Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald) wird ab Oktober den Zusatz "Weinbaugemeinde" tragen, Weil am Rhein (Landkreis Lörrach) ist dann die "Drei-Länder-Stadt". Das hat eine Änderung der baden-württembergischen Gemeindeordnung möglich gemacht, wie das Innenministeriums mitteilte. Damit könne jede Kommune das eigene Selbstverständnis der Gemeinde und der Bevölkerung zum Ausdruck bringen, so das Innenministerium weiter.

In der Vergangenheit wurde vor allem der Zusatz "Universitätsstadt" oder "Bad" verliehen. Zum Beispiel: "Freiburg im Breisgau - Universitätsstadt". Heute können sich Zusatzbezeichnungen auch auf Eigenarten oder der geschichtlichen Vergangenheit eines Ortes beziehen.

So ähnlich sieht es bald am Bötzinger Ortseingang aus ... dpa Bildfunk Martin Schutt/SWR

Ab 1. Oktober dürfen die Städte und Gemeinde den zusätzlichen Namen formal verwenden. Heißt auch: Gut möglich, dass ab Oktober viele Ortsschilder anders aussehen werden.

Zusatzbezeichnungen kommen in Baden-Württemberg gut an

In ganz Baden-Württemberg haben dieses Jahr insgesamt 19 Städte und Gemeinde solche Zusatzbezeichnungen beantragt - darunter sechs in Südbaden. Damit tragen jetzt insgesamt 80 Gemeinde und Ortsteile in Baden-Württemberg eine Zusatzbezeichnung im Namen.

Diese sechs Kommunen in Südbaden bekommen neue "Untertitel":

Bötzingen (Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald): Weinbaugemeinde

Heitersheim (Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald): Malteserstadt

Ettenheim (Ortenaukreis): Barockstadt

Weil am Rhein (Landkreis Lörrach): Länder-Stadt (für den Ortsteil Weil am Rhein)

(für den Ortsteil Weil am Rhein) Tuttlingen (Landkreis Tuttlingen): Luftkurort (für den Ortsteil Möhringen)

(für den Ortsteil Möhringen) Triberg (Schwarzwald-Baar-Kreis): Wasserfallstadt