Vom Auto aufs Rad umsteigen und so das Klima schützen - darum geht es bei der deutschlandweiten Kampagne "Stadtradeln". Auch in der Ortenau werden Radkilometer gesammelt.

Vom 8. bis zum 28. Mai macht der Ortenaukreis dieses Jahr wieder beim "Stadtradeln" mit mit: einer Kampagne des Netzwerks Klima-Bündnis. In dieser Zeit können die Ortenauerinnen und Ortenauer für ihren Kreis antreten und möglichst viele Radkilometer sammeln. 42 Städte und Gemeinden aus der Region beteiligen sich bisher.

Die 30-jährige Julia Berger radelt täglich von Bergaupten nach Friesenheim zur Arbeit und zurück. SWR Ulf Seefeldt

Bei Wind und Wetter mit dem Rad zur Arbeit

Julia Berger aus Berghaupten im Ortenaukreis fährt jeden Tag 15 Kilometer mit ihrem E-Bike zur Arbeit in Friesenheim und wieder zurück. Bei Wind und Wetter, bergauf und bergab. Die 30-jährige Verwaltungsangestellte macht das eigentlich schon seit sechs Jahren so. Seit sie 2017 im Friesenheimer Rathaus angefangen hat. Als sie 2020 für die Gemeinde Friesenheim das "Stadtradeln" organisierte, hat sie alles noch einmal intensiviert. Seither fährt sie wirklich jeden Tag.

Weg vom Auto, rauf aufs Rad

Die Aktion "Stadtradeln" ist ein deutschlandweiter Fahrradwettbewerb. Die Kampagne ins Leben gerufen hat das Netzwerk Klima-Bündnis im Jahr 2008. Seitdem findet sie einmal jährlich statt. Es geht darum, an 21 aufeinander folgenden Tagen möglichst oft auf das Auto zu verzichten und stattdessen möglichst viele Kilometer zu radeln, um so CO2 einzusparen. Kommunen und Landkreise treten dabei gegeneinander an und können Preise gewinnen.

Ortenau 2022 auf Platz 15

Im vergangenen Jahr haben aus dem Ortenaukreis 38 von 51 Städten und Gemeinden mitgemacht. Fast 9.000 Menschen sind in 600 Teams insgesamt 1,6 Millionen Kilometer geradelt. Bundesweit ist der Ortenaukreis damit auf Platz 15 gelandet, hinter Berlin, Hamburg und München.