Stadtmission Freiburg weiter auf Sachspenden für Ukraine angewiesen

Bis Mitte August will die Evangelische Stadtmission Hilfsgüter in die Ukraine schicken. Jede Woche sollen 40-Tonner in Freiburg in Richtung Osten starten.

Es ist viel los bei der Annahmestelle für Ukrainehilfsgüter der Evangelischen Stadtmission in Freiburg. Ein Auto nach dem anderen, voll bepackt mit Sachspenden, rollt zwischen eine Lagerhalle und ein großes weißes Partyzelt. In beidem stapeln sich Kartons mit lebensnotwenigen Dingen: haltbares Essen, Schlafsachen, aber auch Krücken und Rollstühle. Christiane Quirin aus Breisach hat ihren VW-Bus mit Matratzen und Lebensmittelkisten beladen. Außerdem gibt sie ihre Campingausrüstung ab, also mehrere aufblasbare Isomatten und Schlafsäcke. "Wir spenden unsere ganzen Familienschlafsäcke. Ich habe die Erlaubnis von allen Familienmitgliedern eingeholt. Wir trennen uns davon, denn die müssen nicht im Schrank rumliegen, die werden jetzt in der Ukraine gebraucht. Da frieren die Leute." Christiane Quirin aus Breisach spendet Schlafsäcke, Isomatten. Matratzen und Lebensmittelpakete für die Ukraine. SWR Gabi Krings Spendenflut abgeflacht Seit Ende Februar fährt die Ukrainehilfe der Evangelischen Stadtmission wöchentlich mit bis zu drei 40-Tonnern ins Kriegsgebiet. Die anfängliche Sachspendenflut von Privatleuten sei in der letzten Zeit etwas abgeebbt, berichtet Geschäftsführer Volker Höhlein. Um die Lkw dennoch voll zu kriegen, kauft er mit den Spendengeldern nun selbst ein. Super- und Biomärkte würden ihm Waren zu sehr günstigen Konditionen im Tonnenbereich zur Verfügung stellen. Großzügige Großspender Den ganzen Tag ist Volker Höhlein mit Organisieren beschäftigt. Sein Handy klingelt unentwegt. Er telefoniert mit Unternehmen und Verbänden und setzt alle Hebel in Bewegung. Und der Einsatz lohnt sich. Kaiserstühler Bauern spenden tonnenweise Kartoffeln, Lauch und Karotten, ein Freiburger Hotel verschenkt hundert Matratzen, eine Apotheke aus dem Elztal stiftet medizinisches Material. Ein erneuter Spendenaufruf hat nun auch wieder viele Privatmenschen mobilisiert. Langer Atem ist gefordert Es läuft also gut. Die Herausforderung ist dennoch gewaltig und braucht viel Ausdauer: Denn die Ukrainehilfe der Evangelischen Stadtmission ist kein kurzfristiges Engagement. Höhlein rechnet damit, dass die wöchentlichen Hilfslieferungen bis weit in den August andauern werden. "Unsere Planung geht im Moment bis Mitte August, bis dahin planen wir insgesamt 60 Lkw mit circa tausend Tonnen Hillfsgütern in die Ukraine zu schicken." Hilfstransporte in die Ukraine: Volker Höhlein von der Evangelischen Stadtmission Freiburg freut sich über jede gespendete Matratze. SWR Gabi Krings Ukraine wird über Monate auf Hilfe angewiesen sein Bereits jetzt sei ein großer Teil der Infrastruktur des Landes zerstört, ein Wiederaufbau in weiter Ferne. Mit jedem Kriegstag steige der Bedarf an Lebensmitteln, Hygieneartikeln und Medikamenten, so Höhlein. Die Evangelische Stadtmission ist seit Jahren gut vernetzt mit der Ukraine. Die Not dort sei unermesslich, die Einzelschicksale dramatisch. Durch die ukrainischen Mitarbeitenden sei der Krieg ganz nah. "Wir haben ja viele ukrainische Mitarbeiterinnen. Bei einer ist der Vater erschossen worden, bei einer anderen der älteste Bruder. Eine weitere Mitarbeiterin geht gerade zurück in die Ukraine, weil ihre Mutter im neunten Monat schwanger ist und der Mann kämpfen muss." Jede Spende ist willkommen Pro Woche soll ein Transport mit 80 bis 120 Tonnen Hilfsgütern von Freiburg in die Ukraine fahren. Deshalb müsse die Spendenbereitschaft kontinuierlich über die nächsten Monate anhalten. Christiane Quirin aus Breisach will sich auf jeden Fall weiter engagieren: "Wir werden wieder spenden, das ist sicher. Irgendwas muss man tun. Wenn bei uns Krieg wäre, wäre ich auch froh, wenn mir jemand helfen würde.“ Aktuell werden die Sachspenden noch auf dem Gewerbehof eines Freiburger Bauunternehmens gesammelt. Doch um mehr Fläche zu haben, wird die Evangelische Stadtmission in Kürze ein größeres Lager in Merzhausen beziehen. Denn wichtig sei, die wöchentlichen Hilfstransporte auch auf Dauer gewährleisten zu können. Bereits am Freitag macht sich der nächste Lkw auf den Weg, diesmal nach Ternopil im Westen der Ukraine. Dort warten tausende Binnenflüchtlinge dringend auf Unterstützung.