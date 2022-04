Stadtmission Freiburg hofft weiter auf Sachspenden für Ukraine

Je länger der Krieg in der Ukraine andauert, umso größer das Leid und die Not der Menschen vor Ort, umso dramatischer auch die Versorgungslage. Überall fehlt es am Notwendigsten. Die Evangelische Stadtmission in Freiburg setzt hier an und fährt Lebensmittel, Hygieneartikel, medizinisches Material oder auch Schlafutensilien in die Kriegsgebiete. Ukrainische Lkw-Fahrer bringen die Hilfstransporte dann ins ganze Land. Doch jede Woche mehrere 40-Tonner mit Sachspenden vollzukriegen ist eine Mammutaufgabe - und: es braucht einen langen Atem. Gabi Krings berichtet.