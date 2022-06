In Villingen-Schwenningen wird der Zusammenschluss der Stadt vor 50 Jahren gefeiert. Am 25. Juni steht die Villinger Innenstadt ganz im Zeichen der Blasmusik. Am 2. Juli findet dann die Lange Kulturnacht in Schwenningen statt. Und am 17. September trifft man sich an der „Langen Tafel“ auf der Verbindungsstraße zwischen den beiden Ortsteilen. An über 350 Tischen können die Menschen dort gemeinsam picknicken.