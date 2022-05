Weil am Rhein und Hüningen feiern 60-jährige Städtepartnerschaft

Brücken können im wahrsten Sinne des Wortes verbinden - wie die beiden Grenzorte Weil am Rhein und Hüningen. Ihre Städtepartnerschaft feiert in diesem Jahr 60-jähriges Jubiläum.

Vor 15 Jahren wurde die Dreiländerbrücke zwischen Weil am Rhein (Landkreis Lörrach) und dem französischen Ort Hüningen (Huningue) gebaut. Inzwischen ist sie das Symbol für das Zusammenwachsen der beiden Städte. 60 Jahre lang besteht die Freundschaft zwischen den beiden Ortschaften nun schon.

Eine Brücke verbindet zwei Kulturen

Innerhalb nur weniger Minuten hat man die Brücke überquert und ist in einer anderen Kultur. Einer der ganz großen Vorteile dieser Städtepartnerschaft und genau das genießen die Leute, sagt Wolfgang Dietz (CDU), Oberbürgermeister von Weil am Rhein. "Die Hüninger, die sehr gerne zu uns zum Einkaufen kommen und die Weiler gehen gerne nach Hüningen rüber, denn dort gibt es einen guten Markt." Eine Passantin in Hüningen erzählt, dass ihre Kinder sogar in die deutsche Schule auf der anderen Rheinseite gehen.

"Wenn wir nicht im Kleinen anfangen, haben wir im Großen ein Problem. Ich glaube, es geht nur miteinander."

Gemeinsame Projekte

Die beiden Städte planen auch gemeinsame Projekte. Das Neuste ist ein deutsch-französischer Stadtplan mit touristischen Highlights. Der besondere Witz daran ist, sagt OB Dietz: "Geht man über die Brücke, dann muss man den Plan nur herumdrehen und schon hat man die Karte für die andere Stadt." In den nächsten Jahren soll außerdem ein grenzüberschreitendes Wohn- und Geschäftsviertel auf 430 Hektar Fläche entstehen.

Mitschnitt vom 29.5.2022 - Dreiland Aktuell ab 4:46 Minute