Feuerwehrmann in Rottweil - fast ein Leben lang

In brenzligen Situationen war er immer da. Aber nicht nur deswegen wird dem ehemalige Stadtbrandmeister von Rottweil, Rainer Müller, nun das Bundesverdienstkreuz verliehen.

Lachend zählt Rainer Müller Ausschüsse, Gremien und die Dinge auf, die er in seinem Leben gemacht hat, wo er sich überall engagiert hat, bis er plötzlich in Stocken gerät und zugeben muss, dass er gar nicht mehr alles aufzählen kann. Von seinem Amt als ehrenamtlicher Stadtbrandmeister, über die Aufgabe als Kalligraf für das goldene Buch der Stadt Rottweil bis hin zu kleinen Kinderbüchern über die Feuerwehr - die Gründe dafür, dass Rainer Müller das Bundesverdienstkreuz verliehen bekommt, sind vielfältig.

Ein Leben im Dienst der Rottweiler Feuerwehr – nicht immer leicht

Den größten Raum in seinem Leben hat aber auf jeden Fall seine ehrenamtliche Arbeit bei der Rottweiler Feuerwehr eingenommen. 1965 wird er von dem damaligen Stadtbrandmeister eingeladen, als eines der Gründungsmitglieder einer Rottweiler Jugendfeuerwehr zu fungieren und ist seitdem nicht wieder gegangen. 2015 wird Rainer Müller mit 65 Jahren aus dem aktiven Dienst verabschiedet, seitdem ist er Vorsitzender der Alterswehr in Rottweil.

Bei seinem ersten Einsatz in der Jugendfeuerwehr wird wegen drohender Überflutungen nach Unwettern der Katastrophenfall in Rottweil ausgerufen. Die Jugendlichen bauen Zelte für die Einsatzkräfte vor Ort auf. Mehr als 5.000 Einsätze sei er über die Jahre gefahren. Ganz besonders in Erinnerung geblieben sind ihm der Einsatz in der italienischen Partnerstadt L’Aquila nach dem schweren Erdbeben 2009. Auch der schwere Autounfall des ehemaligen Oberbürgermeisters Thomas Engeser oder der seiner eigenen Eltern sind ihm bis heute gut in Erinnerung geblieben.

Früher wurden Feuerwehrleute noch per Glocke alarmiert

Seit damals hat sich in Sachen Feuerwehrarbeit viel getan - auch in Sachen Kommunikation und Benachrichtigung. Heute erhalten Feuerwehrleute die Meldung über einen digitalen Piepser und sehen direkt, wohin sie müssen, und was passiert ist. Früher gab es noch so genannte Handdruckmelder auf Feuerwachen und entsprechende Glocken in den Wohnungen der Feuerwehrleute.

Respekt gegenüber den Rettern nimmt ab

Damals sei man als Feuerwehrmann auch noch eine geachtete Person gewesen. Rainer Müller ist überzeugt, dass die Feuerwehren auch heute noch einen großen Rückhalt in der Gesellschaft haben, trotzdem nehmen auch die Situationen zu, in denen die Kameradinnen und Kameraden bei Einsätzen behindert werden von Personen, die sich weigern, ihr Auto umzuparken und sich respektlos zeigen. Respektlos gegenüber jenen, die oft ehrenamtlich ihr Leben riskieren und im Notfall immer da sind.

Ein Ehrenamt mit Folgen für die Familie

Auch Rainers Frau und seine zwei Söhne mussten oft zurückstecken, wenn plötzlich der Alarm losging und aus dem Ehemann und Vater der Stadtbrandmeister Müller wurde. Seine Söhne sind heute beide selbst in der Feuerwehr, der eine sogar als sein Nachfolger, als neuer Stadtbrandmeister von Rottweil – und das ohne Zutun oder Einfluss seines Vaters. Auch an die Stadt- und Gemeinderäte richtet Rainer Müller einen Appell:

"Ich kann eigentlich allen politischen Verantwortlichen nur raten, in die Feuerwehr zu investieren, die als erste immer sofort vor Ort ist und hilft. Die Investitionen sind für die Zukunft der Bevölkerung sehr gut angelegt."

Der ehemalige Stadtbrandmeister Rainer Müller mit seiner Ausgehuniform von der Feuerwehr SWR Samantha Happ

Freude über das Bundesverdienstkreuz

Das Bundesverdienstkreuz zu bekommen, das ehrt Rainer Müller sehr. Außerdem habe er den Vorteil, dass er immerhin eine Ausgehuniform der Feuerwehr habe, an der er das Kreuz tatsächlich anbringen könne - das sei bei Sportlerinnen und Sportlern oder politischen Persönlichkeiten ja oft nicht gegeben.

Auch im Alltag komme der Feuerwehrmann in ihm immer wieder durch. In der Familie und im Bekanntenkreis stecke er immer wieder Elektrogeräte wie etwa den Wasserkocher aus, da die der Hauptgrund für Wohnungsbrände seien. Sein Lieblingssatz:

"Nach Gebrauch Stecker raus!“

Bis zur Geburt des ersten Enkelkindes schmückten bei Familie Müller an Heiligabend tatsächlich echte Kerzen den Christbaum - daneben immer ein Gefäß mit Wasser. Denn beim Thema Brandschutz lässt der ehemalige Stadtbrandmeister von Rottweil nichts anbrennen.