800 Menschen leben in Unterentersbach, einem Ortsteil von Zell am Harmersbach. Viel Ruhe und Entspannung gibt es hier. Und wer mag, macht es wie Altkanzler Schröder.

Für einen Bahnhof hat es nicht gereicht in Unterentersbach und für einen Supermarkt auch nicht, aber das macht nichts. Denn Unterentersbach bietet vor allem eins: Ganz viel Ruhe und Entspannung. Es gibt die Erholungsanlage Germatt am Waldrand. Der Wald ist hier besonders märchenhaft. Sehr schwarz aber auch sehr grün mit viel Moos.

Das Dorf hat ein bisschen mehr als 800 Einwohner und gehört zu Zell am Harmersbach. Ihre Eigenständigkeit ist den Unterentersbachern aber wichtig, gerade weil sie 1974 eingemeindet wurden in die viel bekanntere große Nachbarstadt. Zur Kilwi, dem großen Fest im Herbst, kommen Tausende in den kleinen Ort, der geprägt ist von alten Bauernhäusern und dem leise vor sich hingurgelnden Entersbach. Der ist zwar klein aber ein bisschen berühmt wegen der Bachkuchi. Das sind kleine Wasch und Brennhäuser, die 26 Jahre lang das Zentrum der Bachkuchifasnet bildeten. Vor acht Jahren waren damit aber Schluss. Der Zunft war das zu wenig Tradition und zu viel Rummel.

Was man in einem 800-Einwohner Dorf so gar nicht erwartet ist ein Golfplatz, aber den gibt es seit zwanzig Jahren, weil damals viele Äcker stillgelegt wurden und genügend Unterentersbacher fanden, dann könne da besser ein Golfplatz hin. Der schmiegt sich an die hügelige Landschaft am Rande des Schwarzwaldes an und wurde erst vor kurzem vom Altkanzler Gerhard Schröder gelobt. Der Platz hat ihm "unglaublich gut" gefallen.

