Der Löffinger Ortsteil Unadingen ist eine kleine beschauliche Gemeinde am Rande der Wutachschlucht, auch bekannt als das "Geraniendorf".

Zur Mittagszeit in Unadingen herrscht Ruhe. Die Hauptstraße durch den Ort ist menschenleer. Der Gasthof Hirschen hat gerade Ruhetag und der kleine Dorfladen des knapp 1.000 Einwohner zählenden Ortes hat Mittagspause. Lediglich der Kaugummiautomat an einer Hauswand spuckt etwas Essbares aus, aber das ist ja kein Mittagessen.

Stadt. Land. Fluss. - auf Erkundungstour durch Unadingen hat unsere Reporterin insgesamt drei Kaugummiautomaten entdeckt - aber satt wird man vom Inhalt leider auch nicht, wenn Dorfladen und Gasthaus geschlossen haben. SWR Petra Jehle

In Unadingen, einem Ortsteil der Stadt Löffingen, gibt es auffällig viele gepflegte und liebevoll mit Blumen geschmückte Dorfbrunnen. Und auch die Internetverbindung ist super. Da lässt sich einiges im Netz über den Ort am Rande der Wutachschlucht nachlesen. Beispielsweise, dass sich das sogenannte "Geraniendorf" durch seine vielfältigen Erholungs- und Freizeitmöglichkeiten auszeichnet.

Ein Brunnen zum Gedenken in Löffingen-Unadingen. SWR Petra Jehle

Und tatsächlich: Im "Geraniendorf" gibt es auffällig viele Häuser, die an den Fenstern und am Eingang Blumenkästen mit Geranien stehen haben. Ein älterer Herr mit Gießkanne in der Hand erklärt, wie Unadingen das "Geraniendorf" wurde: "Das war in den 70er Jahren. Da gab es den Wettbewerb "Unser Dorf soll schöner werden", und weiter erzählt er, dass die meiste Arbeit mit den Geranien aber stattfindet, bevor die Blumen hängen und meint damit das Töpfe rein- und rausholen, bepflanzen und an Ort und Stelle tragen. Und schmunzelnd fügt er hinzu:

"Wenn man noch laufen kann, ist das wie Sport."

Und dann gibt der freundliche ältere Herr noch einen Tipp. Unsere Reporterin soll eine junge Frau, nur wenige Häuser weiter, besuchen. Es handelt sich um Kathrin Kramer, die Ortsvorsteherin in Unadingen, die von ihrer Gemeinde natürlich begeistert ist. Sie ist stolz auf die Vereine und das gut Miteinander und dass jeder mitanpackt.

"Wir haben ein gutes Miteinander zwischen Alt und Jung. Hier ist immer was los."

Und was muss man in Unadingen unbedingt gesehen haben? Da gibt es nur eines: den Laden in der Dorfmitte. Die beiden Besitzer machen alles möglich, erzählen die Unadinger. Der Laden ersetzt die Zeitung, denn hier erfährt man alles Wichtige, heißt es weiter. Der Dorfladen ist sozusagen das Zentrum von Unadingen.

Stadt. Land. Fluss. - in Unadingen heißt "Tante Emma" mit Nachnamen Ketterer, wie unsere Reporterin entdeckt hat. SWR Petra Jehle

Zu erkennen ist der Laden an den rosa Geranien vor der Tür. Im Schaufenster winkt das Tagessonderangebot, im Schaufenster liegen Sonnenhüte und Bratpfannen.

Dorfladen in Unadingen ist Mittelpunkt

Im Innern des Ladens gibt es alles, was man braucht: Vom Mehl bis zum Eiskratzer, vom Sonnenhut bis zur Batterie. Die Regale sind vom Boden bis unter die Decke gefüllt. Auf der Kühltheke stapeln sich die Wurstdosen. Zwischen den Regalen stehen Zeitungständer und Ständer mit Blumensamen.

Weitere Impressionen aus Unadingen

Hier sehen Sie noch andere Orte, die wir besucht haben.