Malsburg-Marzell hat Höhen und Tiefen. Und auch das kulturelle Angebot ist abwechslungsreich.

Von Freiburg nach Malsburg-Marzell - eine "bewegte Landschaft"

Malsburg-Marzell ist eine Schwarzwaldgemeinde, die nicht ganz leicht zu finden ist. Wer an einem verregneten Sommertag aus Freiburg kommend die Stadt Badenweiler hinter sich lässt, um über die Serpentinen des Blauen zu fahren, erblickt viele steile Hänge, eingehüllt in graue Regenwolken. Es geht bergab in Richtung Tal. Dort liegen sie, die alten Bauernhäuser, teils mitten in die Hügel gebaut.

Stadt.Land.Fluss. - unterwegs in Südbaden. Ein altes Bauernhaus in Malsburg-Marzell. SWR Sabine Kühn

Malsburg-Marzell ist eine Doppelgemeinde im südlichen Schwarzwald. Na ja, eigentlich besteht die Gemeinde nicht nur aus zwei Gemeinden, sondern aus ganzen sieben Ortsteilen. Sie sind mehrere Kilometer entlang der Hänge gebaut. Die Gemeinde zählt 1.560 Einwohner. Es ist ziemlich ruhig hier.

Eindrücke aus Malsburg-Marzell

Was erzählen die Einheimischen über Malsburg-Marzell?

Im Ortsteil Malsburg ist das Rathaus, im Ortsteil Marzell befindet sich die Schule. Das führt schon manchmal zu ein wenig Konkurrenz unter den Bewohnern der jeweiligen Ortsteile, erzählt eine Einheimische. Aber ansonsten kommen die verschiedenen Ortsteile schon ganz gut miteinander aus, versichert sie weiter.

Stadt.Land.Fluss. - unterwegs in Südbaden. SWR-Reporter Julian Limmer im Gespräch mit Gerda Räuber, die schon lange in Malsburg-Marzell wohnt. SWR Sabine Kühn

Wer in Malsburg die Hauptstraße entlang läuft, dem fällt schnell auf, dass fast an jeder Kreuzung Wege und Straßen nach oben führen. Wandern lässt es sich hier gut, auf einen der umliegenden Berge beispielsweise. Von oben hat man dann einen wunderschönen Blick: auf eine Kuhherde, grüne Wälder, die Gemeinde Malsburg und auf den Turm der Sausenburg auf der anderen Seite der Berge.

"Wir haben das Urlaubsgebiet vor der Haustür."

Dass es im Schwarzwald viele Wanderwege gibt, ist ja reichlich bekannt. Doch in Malsburg-Marzell versteckt sich auch einiges an Kultur - man muss nur ein bisschen suchen. Ganz oben auf dem Berg im Ortsteil Vogelbach hat der Künstler Johannes Beyerle eine alte Dorfschule in sein Atelier verwandelt: viele Skulpturen aus Lehm stehen hier, daneben unzählige Bleistiftzeichnungen.

Johannes Beyeler in seinem Atelier in Malsburg-Marzell SWR Julian Limmer

Doch auch im Ortsteil Malsburg gibt es so etwas wie ein Kulturzentrum: Die Tantenmühle ist eine mehrere hundert Jahre alte Mühle. Hier trifft sich das Dorf, um eine Tasse Kaffee zu trinken, zu tratschen oder um Tierfutter einzukaufen.

Stadt.Land.Fluss. - unterwegs in Südbaden. In der Tantenmühle in Malsburg Marzell steht SWR-Reporter Julian Limmer ein wenig im Weg. SWR Sabine Kühn

Die Tantenmühle ist irgendwie alles: kleiner Laden, Café und neuerdings auch Kino. Ab und an werden im Hof Filme gezeigt und auch Theater gespielt. Ach ja, Mehl wird auch noch manchmal gemahlen. Wo gibt es so eine Vielfalt, so abgeschieden in den Bergen?

