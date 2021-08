Die Stadt Lahr möchte in bestehenden Immobilien wieder mehr Wohnraum schaffen. Sie startet dazu ein Projekt, damit Eigentümer leerstehende Gebäude vermieten. Die einen scheuen vielleicht die Kosten für eine nötige Renovierung, anderen ist die Vermietung einer Wohnung schlicht zu kompliziert. Weil die Gründe für Leerstand vielfältig sind, setzt das Wohnraumaktivierungsprojekt in Lahr an verschiedenen Stellen an. Mit Renovierungszuschüssen von bis zu 7.000 Euro werden finanzielle Anreize geschaffen, Wohnraum wieder nutzbar zu machen. Die Stadt bietet aber auch umfassende Beratung an. Hauseigentümer und Eigentümerinnen können Fachleute anrufen und Fragen zu Miethöhe, Verträgen und Garantien stellen. Wer sich fürs Vermieten entscheidet, dem hilft die Stadt dann auch noch bei der Mietersuche, schlägt passende Personen vor und organisiert erste Treffen. In einigen Fällen handele es sich um Personen, für die besondere Empfehlungen ausgesprochen werden könnten. Auch für die Startphase des Mietverhältnisses gibt es persönliche Ansprechpartner.