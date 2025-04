Stadt Freiburg legt Konzept zur Bekämpfung der Rattenplage vor

Wundermittel, um Ratten loszuwerden gebe es keine, heißt es in einer Pressemitteilung der Stadt. Wohl aber Strategien, um der Plage Herr zu werden. So wurden beispielweise Grünpflanzen an Müllsammelstellen im Stadtgebiet entfernt. Die dienen den Nagern als Versteck. Die Folge: deutlich weniger Ratten an und in den Hotspots. Auch beseitigt die Stadt inzwischen abgelagerten Müll schneller, denn der dient als Nahrung. Die Stadtverwaltung sieht aber auch die Eigenverantwortung von Anwohnern in Wohngebieten, wo die Rattenplage besonders gravierend ist. „In einem Pilotprojekt soll die Müllentsorgung per Video überwacht werden, um Anwohner zu mehr Achtsamkeit anzuhalten.