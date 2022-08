Freiburg ehrt Bergfahrer Simon Geschke

Neun Tage trug Simon Geschke bei der Tour de France das Bergtrikot - ein deutscher Rekord. Zurück in seiner Wahlheimat Freiburg wird er gefeiert. Und es gibt besondere Geschenke.

Vor zehn Jahren zog Simon Geschke wegen der guten Trainingsbedingungen in den Schwarzwald. Am Dienstagabend hat die Stadt Freiburg den gebürtigen Berliner für seinen Erfolg bei der Tour de France geehrt. Rund 100 Menschen kamen in die Gerichtslaube am alten Rathaus in der Freiburger Innenstadt. Der Sportler selbst kam natürlich mit dem Rad.

Mit diesem Rad trainiert Simon Geschke in Freiburg. Mit sieben Kilo ist es ein Leichtgewicht. SWR

Geschke musste Bergtrikot abgeben

Auch wenn Geschke einen deutschen Rekord holte, konnte der 36-Jährige das Bergtrikot nicht bis zur letzten Etappe in Paris verteidigen. In den Pyrenäen verlor er das rotgepunktete Trikot an den späteren Gesamtsieger Jonas Vingegaard.

"Aber das macht's jetzt eigentlich jetzt fast noch schöner, dass man auch meinen zweiten Platz so ehrt."

Eintrag ins goldene Buch der Stadt Freiburg

Die Stadt Freiburg ist stolz auf ihren Radsportler. Am 27. August dürfe sich der Wahl-Freiburger sogar im goldenen Buch verewigen, erklärte Oberbürgermeister Martin Horn (parteilos) bei der Feier. Geschke ist somit nicht nur Kapitän der Deutschen Nationalmannschaft, sondern bald auch Botschafter der Stadt Freiburg.

Dank Geschke: Ganz Freiburg ist im Radfahrfieber. SWR

"Jedes Mal, wenn ich durch den Schwarzwald fahre, bin ich sehr froh, hier zu leben."

Ein besonderes Geschenk

Neben einem Freiburg-Trikot, einem Handtuch und einem solarbetriebenen Radfahrer bekam Geschke ein ganz persönliches Geschenk von einem kleinen Fan: Der siebenjährige Jacob hatte während der Tour de France ein Lenkrad gebastelt. Horn überreichte dem Radprofi das weiß-rote Papier-Kunstwerk stellvertretend. Für Geschke ist das Geschenk besonders. Denn es zeige, dass Radsport auch Kinder begeistern kann.

Wenn auch die Kleinen mitfiebern: Geschke bekam dieses selbst gebastelten Fahrradlenker geschenkt. SWR

Martin Horn überreichte Geschke mehrere Geschenke mit Freiburg-Scharm. SWR

Menschen im Radsportfieber

Geschkes Kampf um die Bergwertung steckte in Deutschland viele Menschen an. Denn nach langer Zeit fuhr wieder ein deutscher Radsportler vorne mit. Sein nächstes sportliches Ziel ist schon Ende August: die Deutschland Tour mit Bergankunft am Schauinsland.

"Viele Leute haben mir geschrieben, dass sie die Tour lange nicht mehr so verfolgt haben, weil der Kampf um die Bergwertung so spannend war."

