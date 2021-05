Im Fall des mutmaßlichen Angriffs auf eine AfD-Politikerin in Stühlingen (Kreis Waldshut) haben Staatsanwaltschaft und Polizei in Waldshut-Tiengen den Fall an den Staatsschutz abgegeben. Ein politisches Motiv sei nicht ausgeschlossen, so eine Sprecherin der Staatsanwaltschaft. Der Fall liegt deshalb bei den Abteilungen für politisch motivierte Straftaten bei der Staatsanwaltschaft Karlsruhe und der Polizei in Freiburg. Nach Polizeiangaben war die Bundestagskandidatin der AfD in ihrem Garten in Stühlingen am vergangenen Freitag möglicherweise mit einer Stahlkugel beschossen worden. Die Frau hatte nach eigenen Angaben ein verdächtiges Geräusch gehört und dann eine etwa ein Zentimeter große Stahlkugel gefunden. Verletzt wurde niemand.