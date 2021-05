Die Staatsanwaltschaft Konstanz hat beim Amtsgericht in Villingen-Schwenningen Anklage gegen einen Raser erhoben. Der Mann soll an dem tödlichen Verkehrsunfall auf der Steige in Villingen-Schwenningen im Jahre 2019 beteiligt gewesen sein. Er habe sich mit dem Fahrer des verunglückten Autos ein illegales Rennen geliefert und sei anschließend geflohen, so ein Sprecher der Staatsanwaltschaft zum SWR. Mehrere Zeugenaussagen sowie ein technisches Gutachten hätten zu der Anklageerhebung geführt. Bei dem schweren Unfall im Sommer 2019 waren drei Personen ums Leben gekommen.