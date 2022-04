Sperrung Rheintalbahn: Entspannte Lage am Freiburger Hauptbahnhof

Seit Donnerstagabend ist die Strecke zwischen Karlsruhe und Freiburg für Züge gesperrt. Bis nach Ostern bleibt das so. Am Karfreitag ist die Situation am Freiburger Hauptbahnhof noch ruhig.

Schon vor Ostern ist klar gewesen: Wer über das Wochenende verreisen möchte, sollte sich auf längere Reisezeiten gefasst machen. Der Grund: die Sperrung der Rheintalbahn wegen Bauarbeiten. Am Karfreitag stehen zahlreiche Busse am Freiburger Zentralen Omnibusbahnhof (ZOB) direkt vor Gleis 1 am Hauptbahnhof. Reisende mit Koffern und Rucksäcken schieben sich an Bahnmitarbeitenden vorbei, die den Menschen den Weg zu den Bussen zeigen. Die Stimmung ist entspannt. Wer an dem Tag unterwegs ist, hat sich offensichtlich auf den Ersatzverkehr eingestellt und nimmt's gelassen. Nicht einfach in irgendeinen Bus steigen Dabei gibt es etwas Wichtiges zu beachten: Manche Busse fahren direkt von Freiburg nach Rastatt durch, sie ersetzen die ICE- und IC-Züge. Andere aber fahren die Haltepunkte des Regionalverkehrs an, beispielsweise Lahr im Ortenaukreis. Busfahrer Werner Pauli sagt, dass die Arbeit durch den Ersatzverkehr erschwert wird: "Das läuft alles über die A5, ich habe schon die ersten Staus gehabt." Reisende müssen also einplanen, dass sie später ankommen und es nicht unbedingt besser ist, das Auto zu nehmen. Wo erhalte ich genaue Informationen zu meiner Zugverbindung? Die Deutsche Bahn informiert auf ihrer Internetseite entweder über die Reiseauskunft oder über das Baustellenportal über die Auswirkungen zu einzelnen Zugverbindungen. Der Grund für die Streckensperrung Gleich zwei Baustellen sind für die Sperrung verantwortlich: eine bei Herbolzheim (Kreis Emmendingen) und eine bei Rastatt. Im Kreis Rastatt soll eine Tunnelbohrmaschine geborgen werden, die vor fünf Jahren bei Bauarbeiten unerwartet abgesackt war. Aus Sicherheitsgründen wurde die Maschine erst einmal einbetoniert. Nun soll die Tunnelbohrmaschine herausgeholt werden. Dafür müssen die Gleise abgebaut werden, damit von oben der Beton aufgebohrt werden kann. Kurzfristig sind weitere Einschränkungen hinzugekommen, weil die Bauarbeiten in Rastatt länger dauern. Von Dienstag, 19. April, bis Mittwoch, 20. April, steht für den Regionalverkehr nur ein Gleis zur Verfügung.