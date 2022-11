Spendenaktion für ein warmes Schloss Bürgeln

per Mail teilen

Um den riesigen Öltank im Schloss Bürgeln bei Schliengen füllen zu können, wird gerade eifrig gespendet. Dennoch muss in dem historischen Gebäude Energie gespart werden.

Die Spendenaktion des Bürgeln-Bundes "Ein Liter Heizöl für Schloss Bürgeln" verläuft erfolgreich. Vor dem Winter ist nun bereits mit zehntausend Euro die Hälfte des Geldes gespendet worden, die für die Beheizung des Schlosses in Schliengen (Kreis Lörrach) nötig ist.

Melanie Vollmer, Verwaltungsleiterin von Schloss Bürgeln über die große Spendenbereitschaft:

Öltank mit 14.000 Litern

Das Schloss verfügt über einen Heizöltank, der 14.000 Liter umfasst. Bei den aktuellen Preisen ist das Füllen kaum zu stemmen. Deshalb haben die Leiterin der Schlossverwaltung, Melanie Vollmer, und ihr Team die Spendenaktion ins Leben gerufen. "Ein Liter Heizöl für Schloss Bürgeln" sei gut angelaufen und stoße auf reges Interesse. "Wir haben die Hälfte des Tanks bereits füllen können", freut sich Vollmer. Sie hofft auf weitere Spenden.

Schloss Bürgeln bei Schliengen: Der Heizölbedarf ist enorm. SWR Gabi Krings

Ziel: Heizkosten reduzieren

Die Schlossverwaltung hat die Spendenaktion zeitlich nicht begrenzt und hofft auf weitere MIttel. Gleichzeitig soll im Schloss aber auch Energie eingespart werden. So werden in diesem Winter alle Sonderveranstaltungen zurückgefahren. Das bedeutet auch, dass 2022 keine Konzerte oder Lesungen stattfinden. Es gehe darum, Heizkosten zu reduzieren, so die Verwaltungsleiterin.