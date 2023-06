Algerische Special Olympics-Athleten machen Station in Freiburg

Algerische Sportlerinnen und Sportler mit Behinderung haben vor den Special Olympics World Summer Games in Berlin einen Zwischenstopp in Freiburg gemacht.

Am Samstag beginnt in Berlin die weltweit größte inklusive Sportveranstaltung: die Special Olympics World Games, die erstmals in Deutschland stattfinden. Dort messen sich internationale Athletinnen und Athleten mit geistiger und Mehrfachbehinderung in 26 Disziplinen. Im Rahmen des "Host Town Program" wurden zuvor alle Delegationen in mehr als 200 deutschen Gemeinden aufgenommen und willkommen geheißen. In Freiburg war eine algerische Sportgruppe zu Gast.

Freiburg kommt bei algerischer Gruppe gut an

Die algerischen Athletinnen und Athleten, die meisten mit einer geistigen Behinderung, stehen um ein großes Laufband herum und beobachten einen Sportler, der auf Rollerski über das Band gleitet. Bei dem viertägigen Gastaufenthalt in Freiburg durfte ein Besuch am Olympiastützpunkt nicht fehlen. Die Gruppe ist beeindruckt. Überhaupt sind alle begeistert von der Unistadt, vor allem auch, weil es überall so grün ist.

"Die Leute hier sind sehr freundlich. Es wird gut miteinander umgegangen. Die Umgebung ist sehr grün, es gibt viele Bäume, das gefällt mir.“

Straffes Besuchsprogramm

Unter den 24 Athletinnen und Athleten aus Algerien sind viele Schwimmer und Beachvolleyballspielerinnen. Sie sind zwischen 17 und 25 Jahre alt. Das Programm der Gruppe in Freiburg ist straff: Sie fahren zum Europaparkstadion, schauen sich die Stadt an und besuchen auch inklusive Einrichtungen wie etwa die Akademie Himmelreich. Nicole Wegner-Steiben von der Koordinationsstelle Inklusion und Gesundheit der Stadt Freiburg betreut die Gäste. Unterstützt wird sie dabei von Studierenden und Dolmetschern, die beim Übersetzen helfen.

"Wichtig war uns, dass ein Austausch stattfinden kann. Wie leben Menschen mit Behinderung in Algerien, wie leben Menschen mit Behinderung in Deutschland."

OB begleitet Gruppe nach Berlin

Auch ein Besuch im Rathaus steht auf dem Programm. Freudig laufen die jungen Menschen durch die Gänge des mittelalterlichen Gebäudes. Im Vorbeigehen klopfen sie Oberbürgermeister Martin Horn freundschaftlich auf die Schulter und bedanken sich. Zuvor wurden sie von ihm schon begrüßt. Die Stadt hatte sich erfolgreich als Gaststadt für die ausländischen Delegationen der Special Olympics beworben.

Der OB will die algerische Sportgruppe auch nach Berlin begleiten. Dort sollen sie zusammen mit dem Schirmherrn der Special Olympics, Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier, die Wettkämpfe eröffnen. Über 7.000 Athletinnen und Athleten aus der ganzen Welt werden daran teilnehmen. Die Vorfreude ist groß, vielleicht gibt es ja sogar ein paar Medaillen für Algerien.