Der SPD-Ortsverein Efringen-Kirchen hat in einem offenen Brief an Alt-Kanzler Gerhard Schröder dessen Verhalten im Ukraine-Krieg kritisiert. In einer Resolution fordern sie Schröder darin auf, seine Posten beim russischen Staatskonzern Gazprom niederzulegen und sich gegen den Putin auszusprechen. Mit seinem Verhalten verletze er die Interessen Deutschlands und die Grundwerte der Sozialdemokratie, heißt es in der Begründung. Andernfalls befürworte der SPD-Ortsverein ein Parteiausschlussverfahren.