Spargelernte auf dem Obsthof Sehringer

Robert Glowatzki zieht sich als erstes Gummistiefel an. Dann geht er mit seinem Vater und einer Kollegin aus Polen gut gelaunt auf das mit doppelter Folie abgedeckte Spargel-Feld. Schon seit 15 Jahren stechen sie jedes Frühjahr Spargel für den Obsthof Sehringer

Dann zieht er die schwarze Folie von einem aufgeschichteten Damm weg

Normalerweise würden die Erntehelfer jeden Tag aufs Feld gehen, sagt Roberts Chef, der Obst- und Spargelbauer Kurt Sehringer …

Tatsächlich ist die Ernte aufgrund der Kälte sehr überschaubar…

Wie viele andere Spargelbauern beklagt Kurt Sehringer höhere Kosten bei Dünger, Lohn , Energie und Kühlung. Das hat natürlich Auswirkungen auf den Spargel-Preis in Sehringers Hofladen

Bisher sind die Kundinnen und Kunden des Hofladens bereit etwas mehr auszugeben, weil Service und Qualität stimmen , sagt die Verkäuferin Hanna Schäfer

Stammkunde Gerd Salvei schätzt an dem Obsthof Sehringer besonders die ökologische Ausrichtung, deshalb kommt er extra aus Staufen um Spargel, Obst oder Brot zu kaufen.

