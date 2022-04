Start in die Spargelsaison: Das "weiße Gold" wird teurer

per Mail teilen

Der heimische Spargel ist ein willkommener Frühlingsbote, verbunden mit viel Handarbeit. Seit Anfang April wird auf dem Obsthof Sehringer in Schallstadt-Mengen Spargel gestochen.

Erntehelfer Robert Glowatzki zieht sich als erstes Gummistiefel an. Dann geht er mit seinem Vater und einer Kollegin aus Polen gut gelaunt auf das mit doppelter Folie abgedeckte Spargelfeld. Schon seit 15 Jahren stechen sie jedes Frühjahr Spargel für den Obsthof Sehringer in Schallstadt-Mengen (Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald).

"Ein Messer, einen Korb und Lust, das ist alles, was du zum Spargelstechen brauchst."

Dann zieht er die schwarze Folie von einem aufgeschichteten Damm weg. Zum Vorschein kommen nur wenige Spargelköpfchen.

Wenig Spargel wegen Kälte

Normalerweise würden die Erntehelfer jeden Tag aufs Feld gehen, sagt der Obst- und Spargelbauer Kurt Sehringer: "Man hat in einer Reihe zwei Körbe voller Spargel, momentan nehme ich an, dass man in zwei Reihen keinen Korb voll bekommt." Tatsächlich ist die Ernte aufgrund der Kälte sehr überschaubar.

Bisher fällt die Spargelernte in Schallstadt-Mengen geringer aus als sonst. Das liegt unter anderem an der kalten Witterung. SWR Sebastian Bargon

Verbraucher müssen mit teurerem Spargel rechnen

Wie viele andere Spargelbauern beklagt Kurt Sehringer höhere Kosten bei Dünger, Lohn, Energie und Kühlung. Das hat Auswirkungen auf den Spargel-Preis. Kurt Sehringer verlangt pro Kilo Spargel rund zwei Euro mehr als im Vorjahr.

"Wir müssen den Spargel teurer machen, weil uns die Kosten davonlaufen."

Bisher sind die Kundinnen und Kunden des Hofladens bereit etwas mehr auszugeben, weil Service und Qualität stimmen, sagt die Verkäuferin Hanna Schäfer. "Es ist bei uns sehr familiär und wir haben viele Stammkunden, die immer gerne wiederkommen."

Auch in Bruchsal (Landkreis Karlsruhe) wurde die Spargelsaison gestartet. Spargelbauer Ottmar Böser hofft auf eine gute Saison:

Heimischer Spargel wird übrigens bis in den Juni hinein geerntet. Traditionell kommt das sogenannte weiße Gold bis einschließlich den Johannitag am 24. Juni auf den Teller. Danach ist Schluss.