Am Sonntag wird in Teningen ein neuer Bürgermeister gewählt. Der Amtsinhaber Heinz-Rudolf Hagenacker steht unter Druck - Teile des Gemeinderats haben sich von ihm distanziert.

Im Vorfeld der Wahl am kommenden Sonntag brodelt es in Teningen (Kreis Emmendingen). Die Fraktionen der Freien Wähler (FWV), die CDU und Teile der Bürgervereinigung Teningen (BVT) haben sich vor der Wahl für den einzigen Gegenkandidaten Berthold Schuler ausgesprochen.

Einige Gemeinderäte stehen nicht mehr hinter dem Amtsinhaber Heinz-Rudolf Hagenacker , der seinen Hut für eine dritte Amtszeit in den Ring geworfen hat. Es fehle an einem konstruktiven Miteinander zwischen der Rathausspitze und den Räten, so Bernhard Engler, Fraktionssprecher der Freien Wähler in Teningen.

Wir brauchen einen Bürgermeister, der uns zuhört.

Durch das fehlende Vertrauen würden Prozesse in die Länge gezogen, sagt der 58-jährige Gemeinderat. Der kleine Dienstweg sei in vielen Angelegenheiten keine Option. Es müssten Anträge gestellt werden, der Verwaltungsaufwand wachse.

Bürgermeister sieht Spannungen - aber keine Folgen für die Gemeinde

Spannungen seien vorhanden, dem stimmt auch der derzeitige Bürgermeister Heinz-Rudolf Hagenacker gegenüber dem SWR zu. Diese hätten jedoch zu keiner Zeit zu einem Stillstand in der Verwaltungsarbeit geführt, sagt er. Er sei stolz, was in der rund 12.000 Einwohner zählenden Kommune in den letzten 16 Jahren vorangebracht wurde.

Wir sind für die Gemeinde immer zu guten Beschlüssen gekommen. Das wird sich auch nicht ändern.

Bürgerentscheid: Teningen wollte keinen Beigeordneten

Heinz-Rudolf Hagenacker hätte bereits im vergangenen Jahr einen Beigeordneten bekommen sollen. Das haben die Gemeinderäte letztes Jahr im April in einer Sondersitzung beschlossen. Die Arbeit hätte auf zwei Schultern verteilt werden sollen und das Miteinander gestärkt werden, so Bernhard Engler.

Doch die Wählerinnen und Wähler haben die zusätzliche Stelle mit rund 74 Prozent der abgegebenen Stimmen in Teningen abgelehnt. Sie konnten in einem Bürgerentscheid im Dezember darüber abstimmen. Der Bürgerentscheid machte den Gemeinderatsbeschluss ungültig.

In Denzlingen wird auch ein neuer Bürgermeister gewählt

Am Sonntag wird ebenfalls in Denzlingen (Kreis Emmendingen) ein neuer Bürgermeister gewählt. Hier stehen fünf Kandidaten zur Auswahl. Der derzeitige Bürgermeister Markus Hollemann (ÖDP) hatte bereits im September erklärt, nach 16 Jahren nicht erneut kandidieren zu wollen.