Fahrradbau ist ein boomendes Geschäft geworden, mit spanndenden innovativen und erfolgreichen Startups in der Region: Besonders groß, bunt und erfolgreich ist die Freiburger Startup-Szene.

Wer in New York ein schwarz-gelbes Lastenfahrrad sieht – wie es Pakete von Amazon ausliefert, darf ein bisschen stolz auf die Heimat sein: Denn das Lastenrad Carla Cargo kommt aus Kenzingen bei Freiburg. Das junge Startup war selbst überrascht, als der Auftrag von Amazon kam – doch deren Transporter kamen im New Yorker Stau einfach nicht mehr vorwärts, erzählt Thomas Seifert.

Inzwischen fahren über 500 Carla Cargos aus Kenzingen durch New York. Fahrräder sind Autos haushoch überlegen, findet auch Markus Bauer, Mountainbike-Weltmeister in der Marathon-Distanz. Er ist mit seinem Fahrrad-Startup "Infront" vor kurzem in eine ehemalige Tankstelle umgezogen. Der Mountainbiker macht Mountain-E-Bikes für sportliche Fahrer, die damit einerseits auf Asphalt zur Arbeit wollen, zum Einkaufen, aber auch auf den Berg mit oder ohne Kinderanhänger.

Die Liebe zum Fahrradfahren haben auch die Jungs von Tocsen zum Tüfteln gebracht. Weil ein Freund allein im Wald stürzte, entwickelten sie Fahrradhelm-Sensoren, die in so einem Fall einen Notruf absetzen. Wer Freiburgs Fahrrad-Startupszene kennenlernen will, muss aber unbedingt auch Cornelius Kapfinger besuchen – in seinem WG-Zimmer, der Firmenzentrale für eine ganz besondere Fahrradgabel.

Was aber macht Freiburg zur idealen Heimstätte für Fahrrad-Startups? Die außergewöhnlich zahlreichen Mountainbiketrails, sagt Kapfinger und Markus Bauer ergänzt: "Das Thema Fahrrad ist super attraktiv, für einen super Kundenkreis hier in der Region - vor allem, weil im Schwarzwald das Thema Fahrrad gelebt wird.