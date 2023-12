Spaniens Fußballer beziehen EM-Quartier in Donaueschingen

Die spanische Fußball-Nationalmannschaft wird während der Europameisterschaft 2024 in Donaueschingen wohnen und trainieren. Zuletzt war der FC Liverpool dort zu Gast.

Nächsten Sommer ist vom 14. Juni bis 14. Juli in Deutschland die Fußball-Europameisterschaft. Am Mittwoch wurde nun bekannt, dass Spaniens Profifußballer während dieser Zeit in Donaueschingen (Schwarzwald-Baar-Kreis) wohnen werden. Das hat die Direktion des Hotels "Der Öschberghof" mitgeteilt, wo die Mannschaft nächtigen wird.

Auch der FC Liverpool hat vergangenens Jahr in Donaueschingen trainiert. SWR Enrico Mock

Donaueschingen beliebt bei Profifußballern

Bekannte und namhafte Clubs kommen regelmäßig zu Trainingslagern nach Donaueschingen. Zuletzt war der FC Liverpool auf der Baar. Aber auch der FC Barcelona, der FC Bayern München und die polnische Nationalmannschaft waren schon dort zu Gast.

Die spanische Mannschaft von Trainer Luis de la Fuente bestreitet ihre erste Gruppenpartie bei der EM 2024 am 15. Juni um 18.00 Uhr in Berlin gegen Kroatien. Am 20. Juni um 21.00 Uhr treffen die Spanier in Gelsenkirchen auf Italien und am 24. Juni um 21.00 Uhr in Düsseldorf auf Albanien.