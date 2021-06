Jugendhaus zu, Treffen zuhause gehen nicht, auf der Straße regelmäßig Ärger mit der Polizei: Die Corona-Regeln sind für Jugendliche in Südbaden hart. In Kehl haben sich Sozialarbeiter deshalb etwas einfallen lassen.

Wohin soll man unter Corona-Bedingungen gehen mit seinen ganz normalen Problemen, die man als 14-, 15-Jähriger so hat? In Kehl (Ortenaukreis) bietet sich jetzt das "Haus der Jugend to go" an - eine Jugend-Lounge auf vier Rädern, die von dortigen Sozialarbeitern zum Rollen gebracht werden.

Ein blau-weißer Bus rollt auf den Schulhof der Albert-Schweitzer Schule. Es ist der Transporter des Kehler Haus der Jugend. Kaum steht das Gefährt, springt Sozialarbeiter Alex Neumann raus und öffnet die Tür zum Laderaum. Hinter der Schiebetür glitzert und blinkt es. Das Fahrzeug hat eine ziemlich Verwandlung durchgemacht.

Alex Neumann ist zusammen mit seiner Kollegin Andrea Neutzler unterwegs. Seit dem das Haus der Jugend quasi geschlossen ist, fahren Kehler Sozialarbeiter mit insgesamt drei Bussen an Plätze, an denen sich Jugendliche aufhalten. Über Social Media werden sie gebucht, vor allem über Instagram.

Für den Nachmittag haben Stammkunden reserviert: Rezan, Meggi und Meik stehen pünktlich um 15 Uhr auf der Matte. Zu zweit dürfen sie mit Mundschutz im Auto sitzen, Meggi schnappt sich einen der Strandstühle vor der Tür. Die Drei sind froh, dass die Sozialarbeiter da sind. Denn wenn sie sonst auf der Straße mit Freunden unterwegs sind, gibt das schnell Ärger.

Die Sozialarbeiter vermitteln und versuchen die Jugendlichen für die Infektionsschutz-Regeln zu sensibilisieren. Vor allem wollen sie aber den Kontakt zu ihnen halten und sie bei all den Problemen beraten, die man in diesem Alter eben sonst so hat.