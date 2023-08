Die drohende Schließung der Klinik Rheinfelden hat in der Stadt Besorgnis ausgelöst. Die Kreiskliniken Lörrach wollen aus finanziellen Gründen einen ihrer vier Standorte schließen.

Rheinfeldens Oberbürgermeister Klaus Eberhardt, SPD, hat die Nachricht von einer möglichen frühzeitigen Schließung des Krankenhauses Rheinfelden nach eigenen Worten "schockiert". Denn die Kreiskliniken Lörrach wollen aus wirtschaftlichen Gründen bereits jetzt einen ihrer vier Standorte schließen. 2025 sollen dann alle Standorte in dem neuen Zentralklinikum zusammen geführt werden.

Rheinfeldens OB ist "schockiert"

Nach der Weigerung von Schopfheimer Klinikärzten an die Klinik nach Rheinfelden zu wechseln, steht die Standortfrage auf dem Prüfstand. Nun wird offenbar auch eine Schließung des Krankenhauses in Rheinfelden in Erwägung gezogen. Die Entscheidung soll im Herbst fallen - voraussichtlich durch einen Beschluss des Kreistages am 18. Oktober.

Ende vergangenen Jahres war zunächst bekannt geworden, dass der Klinik-Standort in Schopfheim an die Klinik in Rheinfelden verlagert werden soll. Dagegen hatten Klinik-Ärzte aus Schopfheim protestiert. 19 Ärzte haben damals mit Kündigung gedroht. Einige haben die Kündigung zwischenzeitlich bereits wahr gemacht.

Sorge vor Abwanderung von Klinikpersonal in die Schweiz

Erst habe die Klinikleitung Unruhe in Schopfheim ausgelöst, nun in Rheinfelden, kritisiert der Rheinfelder Oberbürgermeister. Er spricht von einer "Hau-Ruck-Aktion". Eberhardts größte Sorge ist, dass sich Klinikmitarbeiter aus Rheinfelden nun wegbewerben könnten, etwa in die unmittelbar benachbarte Schweiz.

"Ich betrachte das als ausserordentlich kritisch."

Eberhardt, der SPD-Fraktionschef im Lörracher Kreistag ist, will sich in dieser Frage von Landrätin Marion Dammann nicht einbinden lassen. Seine Ankündigung: Er werde nicht "auf die Harmonietour" einsteigen, sagte Eberhardt am Donnerstag in einer kurzfristig anberaumten Medienkonferenz im Rheinfelder Rathaus.

Eberhardt erwägt Rücktritt als SPD-Fraktionschef im Kreistag

Klaus Eberhardt will nun für den Klinikstandort Rheinfelden und die Interessen seiner Stadt eintreten. Er überlegt deshalb sogar, vom Amt des SPD-Fraktionsvorsitzenden im Lörracher Kreistag zurückzutreten.

Stadt ist auf mögliche Klinikschliessung nicht vorbereitet

Aktuell wird in Rheinfelden gerade darüber diskutiert, wo ein Medizinisches Versorgungszentrum oder Ärztehaus eingerichtet werden könnte, wenn die Klinikstandorte 2025 im neuen Zentralklinikum zusammengelegt werden. Während der Krankenhaus-Förderverein dafür die bisherige Klinik favorisiert, plädiert OB Klaus Eberhardt für einen Standort in Bahnhofsnähe.

Eine baldige Schließung der Rheinfelder Klinik träfe die Stadt unvorbereitet, sagt der Oberbürgermeister weiter.