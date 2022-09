Vermisstenfall Scarlett: Sonnenbrille als neue Spur?

per Mail teilen

Vor zwei Jahren ist Scarlett S. am Schluchtensteig spurlos verschwunden. Nun wurde möglicherweise ihre Sonnenbrille gefunden. Am Fundort der Brille gab es erneut eine Suchaktion.

Eine Wanderin hatte die Sonnebrille vor einiger Zeit auf der letzten Etappe des Schluchtensteigs (Kreis Waldshut) entdeckt - im Wald, unweit des Wanderwegs. Diesen Bereich haben Polizei und Bergwacht am Montag dieser Woche noch einmal gründlich abgesucht. Aber sie fanden keine neuen Hinweise auf die vermisste Scarlett S. aus Nordrhein-Westfalen, die im September 2020 im Südschwarzwald auf einer Wanderung von Todtmoos nach Wehr verschwunden war. Das hat die zuständige Staatsanwältin aus Waldshut-Tiengen bestätigt.

Langwierige DNA-Spurensuche - Ermittler wollen keine Zeit verlieren

Unklar ist, ob die gefundene Brille tatsächlich der jungen Scarlett S. gehört. Die Brille sei der der Vermissten mindestens sehr ähnlich, sagte Rahel Diers von der Staatsanwaltschaft Waldshut-Tiengen. Aktuell werde die Brille auf DNA-Spuren hin untersucht. Sollte tatsächlich noch DNA gefunden werden, werde diese mit der der Vermissten abgeglichen. Das könne aber noch Wochen dauern, so die Staatsanwältin.

Bis die DNA-Suche endlich abgeschlossen und ausgewertet ist, so lange wollten die Ermittler mit einer neuen Suchaktion am Fundort der Brille aber nicht warten, zumal dann Laub und womöglich Schnee den Boden bedecken und die Suche erschweren könnten. Doch die Aktion am Montag hat keine neuen Hinweise gebracht. Laut Staatsanwaltschaft wurden keinerlei weitere Gegenstände gefunden, die einen Bezug zu Scarlett haben könnten.

Weitere Suchaktionen plant die Staatsanwaltschaft aktuell nicht. Nur wenn es einen konkreten Anlass gäbe - wie jetzt etwa die gefundene Sonnenbrille - würde noch einmal gezielt gesucht, erklärt die Staatsanwältin. Vielleicht kann zumindest die DNA-Spurensuche an der Sonnenbrille noch Klarheit schaffen, ob die Brille überhaupt von Scarlett war. Die junge Frau selbst bleibt verschwunden - auch nachdem der Fall Scarlett in der Sendung "Aktenzeichen XY" bundesweit bekannt geworden war.