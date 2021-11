Das Regierungspräsidium Freiburg hat am Montag die sogenannte Corona-Sonderprämie für Pflegekräfte auf Intensivstationen bewilligt. Rund 2,6 Millionen Euro werden auf insgesamt 26 Kliniken in Südbaden verteilt. Mitarbeitende von Intensivstationen, die aktuell und in den nächsten Wochen zur Bekämpfung der vierten-Corona-Welle im Einsatz sind, sollen so eine einmalige Sonderzahlung in Höhe von jeweils bis zu 1.500 Euro erhalten, heißt es in einer Mitteilung des RPs. „Diese Corona-Prämie ist ein Zeichen der Wertschätzung und des Dankes für alle, die sich schon seit mehr als einem Jahr tagtäglich und oft bis an die Grenzen ihrer Belastbarkeit auf Intensivstationen um Corona-Patienten kümmern“, erklärte Regierungspräsidentin Bärbel Schäfer. Angesichts der hohen Zahl ungeimpfter Patienten auf den Intensivstationen appellierte Schäfer die bestehenden Impfangebote zu nutzen und damit zu einer Entlastung der Krankenhäuser beizutragen.