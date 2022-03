Sonderabfuhr für Hochwasser-Müll

per Mail teilen

Nach dem Hochwasser am vergangenen Freitag holen die Müllfahrzeuge im Kreis Lörrach diesen Freitag Sperrmüll und Altholz ab. Die Abfallwirtschaft des Landkreises Lörrach nimmt dafür Anmeldungen entgegen. Die Sonderabfuhr, bei der Bürger aus ihren vergangene Woche gefluteten Kellern Sperrmüll und Altholz loswerden können, beschränkt sich auf die besonders vom Hochwasser betroffenen Orte im Kreis Lörrach: Rümmingen, Binzen, Weil-Haltingen, Grenzach-Wyhlen, Inzlingen und die Lörracher Ortsteile Tumringen und Brombach. Bürgern in anderen Orten stehen die Recyclinghöfe, die Hausmüllabfuhr oder die Deponie Scheinberg zur Verfügung. Wer die Sonderabfuhr nutzen möchte, kann am Donnerstag noch bei der Abfallwirtschaft des Kreises Lörrach anrufen.