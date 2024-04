Vom Tunisee bis an den Rhein: Südbaden in Sommerlaune

Warm, heißer, April: Ungewöhnlich warme Temperaturen heizen Südbaden ein. Der Sommer im Frühling lockt viele nach draußen - an den See, auf den Sattel oder auf die Gipfelhöhen.

Frühling auf Sommerkurs: Südbaden erlebt eine ungewöhnliche Hitzewelle für Anfang April. In der Mittagssonne südlich von Freiburg zeigte das Thermometer bereits 27 Grad an. Im Laufe des Nachmittags kletterte das Themometer mancherorts sogar auf fast 30 Grad.

Wasserski-Saison am Tunisee eröffnet

Einfach nur planschen oder auf Skiern über den See brettern: Am Tunisee sind viele Sonnenanbeterinnen und -anbeter auf ihre Kosten gekommen. Seit dem 1. April rattert wieder der Lift der Wasserski- und Wakeboard-Anlage. Den Saisonstart haben viele Wasserratten am Wochenende genutzt - für eine Spritztour auf dem See.

Anbaden am Tunisee: Bei sommerlichen Temperaturen hat es viele Wasserratten auf die Wasserski oder auf das Wakeboard gezogen. SWR Sebastian Bargon

Spaziergang in malerischen Tälern

Wer weniger Adrenalin ausschütten wollte, hat die sommerlichen Temperaturen bei einem Spaziergang oder einer Wanderung im Grünen genossen. Blauregen, Kirschbäume und Magnolien streuten duftende Farbtupfer in die Landschaft.

Die Natur ist aus dem Winterschlaf erwacht - es grünt im Wildtal zwischen Freiburg-Zähringen und Gundelfingen. SWR Ulrike Liszkowski

Abkühlen im Rhein

In Rheinfelden (Kreis Lörrach) wurde 2011 der deutschlandweite Hitzerekord für Anfang April gemessen - mit 27,7 Grad. So heiß war es zumindest am Samstagmittag noch nicht. Mensch und Tier genossen aber den Sonnenschein und Temperaturen über 20 Grad. Auf der kleinen Halbinsel Inseli unterhalb der Alten Rheinbrücke saßen Menschen im Sonnenschein, Kinder plantschten mit den Füßen im Wasser.

Da fühlt sich jemand pudelwohl: Spaziergängerin Michelle Lorenzo mit Hund Kira bei Rheinfelden. SWR Wera Engelhardt

Sommerliche Temperaturen auch am Sonntag

Und auch am Sonntag könnte es sommerlich warm werden. Mit einer kleinen Einschränkung: Denn wie bereits am Osterwochenende zieht Staub aus der Sahara heran, der die Temperaturen dämpfen könnte. Erwartet werden laut Deutschem Wetterdienst (DWD) zum Teil dichtere Schleierwolken oder durch Saharastaub ein gelblich-diesig getrübter Himmel. Allerdings soll es dennoch außergewöhnlich warm werden mit Höchstwerten zwischen 24 und 28 Grad.

April-Hitze hängt mit Klimawandel zusammen

Die hohen Temperaturen, die nun erwartet werden, haben laut dem DWD auch mit dem Klimawandel zu tun. Durch ihn sei es hierzulande allgemein wärmer geworden, sagte ein Meteorologe. Zusätzlich bringe ein Tiefdruckgebiet nun die "wärmstmöglichsten Luftmassen aus Nordafrika zu uns". Insgesamt sei der Atlantik deutlich wärmer geworden, größere Kaltlufteinbrüche seien seit Januar ausgeblieben, weshalb die Monate Februar und März die wärmsten seit Beginn der Aufzeichnungen gewesen seien.