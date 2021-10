Sohn bedroht Vater mit Schwert und löst SEK-Einsatz aus

Ein Mann hat am Samstagabend in Hardt (Kreis Rottweil) seinen Vater mit einem Schwert bedroht. Die Eltern flüchteten aus dem Haus und verständigten die Polizei, wie diese am Sonntag mitteilte. Der 41-Jährige verbarrikadierte sich anschließend in dem Haus und drohte den Polizisten damit, es in die Luft zu sprengen. Beamte des Spezialeinsatzkommandos (SEK) rückten an, überwältigten den Mann und nahmen ihn fest. Er kam in eine Klinik. Der 66 Jahre alte Vater wurde bei dem Streit mit einem Schlag auf die Hand leicht verletzt. Die Gründe für die Auseinandersetzung waren noch unklar.