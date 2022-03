Weltfrauentag in Freiburg: Für Gleichberechtigung der Geschlechter

Tausende gehen am Weltfrauentag für mehr Gleichberechtigung und gegen Gewalt an Frauen auf die Straßen. In Freiburg unter anderem mit einer Großdemo.

Der 8. März gehört den Frauen auf der Welt. Seit mehr als einem Jahrhundert demonstrieren Menschen an diesem Tag für mehr Frauenrechte und Gleichstellung. Auch in Südbaden machen sich am Weltfrauentag viele für Frauen stark. In Freiburg sollen verschiedene Veranstaltungen auf Probleme wie Gewalt gegen Frauen und geschlechterbasierte Diskriminierung aufmerksam machen. Auf dem Rathausplatz gibt es bis 15 Uhr rund 30 Informationsstände von Freiburger Institutionen, Frauengruppen und- verbänden. Baden-Württemberg "Glückatlas" am Weltfrauentag Corona-Pandemie trifft Frauen härter als Männer Frauen haben mehr unter der Corona-Pandemie gelitten als Männer. Das zeigt unter anderem der sogenannte SKL-Glücksatlas, den die Universität Freiburg erstellt hat. mehr... "Feministischer Kampftag" statt Weltfrauentag Um 16 Uhr startet auf dem Platz der Alten Synagoge eine große Demonstration zum sogenannten internationalen feministischen Kampftag. Organisiert wird der Protest vom "FLINTA*-Bündnis". Dazu gehören Frauen, Lesben, Inter-, Trans-, nichtbinäre und agender Personen. Sie wollen ein Zeichen gegen Rassismus, Antisemitismus, Queer- und Transfeindlichkeit und alle anderen Diskriminierungssysteme setzen. Tausende werden zu der Großdemo erwartet. Empfang im Historischen Kaufhaus Anlässlich des Weltfrauentags lädt die Stadt Freiburg um 19 Uhr zu einem Empfang in das Historische Kaufhaus ein. Oberbürgermeister Martin Horn wird mit der Frauenbeauftragten Simone Thomas und Poetry-Slammerin Marie Lemor diskutieren. Einlass nur mit Voranmeldung unter rik@stadt.freiburg.de. Feministische Filmnacht im Kino Die Grüne Jugend Freiburg und der Kreisverband Freiburg von Bündnis 90/Die Grünen veranstaltet im Freiburger Friedrichsbau ab 19 Uhr eine feministische Kinonacht. Der Film "Wie wir wollen" wird gezeigt. Darin geht es um Schwangerschaftsabbrüche. Bei der Podiumsdiskussion im Anschluss soll es auch um Schwangerschaftsberatung in Deutschland gehen. Eintritt ist frei. Es gilt 2G, um zusätzlichen Schnelltest zuhause wird gebeten. Bis zum 16. März gibt es Aktionen, die sich für die Rechte von Frauen, Mädchen und queeren Menschen stark machen. Auch in Offenburg beginnt von Dienstag an für einen Monat lang ein vielseitiges Programm mit dem Ziel: mehr Gleichberechtigung.