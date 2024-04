per Mail teilen

Es sind Geschichten wie diese, die bloße Nachbarn zu Alltagshelden werden lassen. Olaf Halmosi aus Deißlingen im Kreis Rottweil rettete zwei Senioren aus ihrem brennenden Haus.

"Ich war geschockt. Das sind sehr erschreckende Bilder!", sagt die Nichte der geretteten Senioren, als sie auf das Haus ihres Onkels schaut. Sie möchte anonym bleiben. Sie kümmert sich jetzt um die Angelegenheiten des 84-Jährigen und seiner Frau. Ein kinderloses Ehepaar. Ihr Haus in Deißlingen (Kreis Rottweil) ist seit dem Brand verlassen.

SWR-Reporter David Zastrow berichtet bei SWR4 Baden-Württemberg über die Rettungstat von Olaf Halmosi aus Deißlingen.

Veranda wurde von den Flammen völlig zerstört

Nur die Planen wehen im Aprilwind. Sie verdecken die abgebrannte Terrasse. Verkohlte Holzbalken. Schwarze Thuja-Hecke. Stuhlskelette. Eine völlig zerstörte Veranda. Olaf Halmosi wohnt direkt nebenan, er sieht die Terrasse der Nachbarn von seinem Haus aus gut. Er hilft, wo er kann, schließlich sind die beiden schon alt, teils dement: Etwa mit Müll rausbringen, Schnee schippen.

Der 41-Jährige erinnert sich noch gut an das Feuer vor rund zwei Wochen. Es war nachmittags. Er kam von der Arbeit, schon in Unterhose, kurz davor zu duschen. "Ich dachte erst, sie hätten etwas auf dem Herd vergessen, dann wurde der Rauch aber schwarz, dann bin ich rübergerannt." , sagt Olaf Halmosi.

Offenbar hatte ein technischer Defekt an der Markise den Brand ausgelöst. Die Thujahecke fing Feuer und brannte lichterloh. SWR David Zastrow

Pflegerin rettet sich aus dem Fenster - Olaf schnappt sich den Spaten

Der Eingangsbereich brennt. Die Veranda steht in Flammen. "Da war es so heiß, man konnte gar nichts mehr machen. Also bin ich durch die Garage nach hinten gerannt.", erinnert sich Olaf Halmosi. Dort traf er die Pflegerin, sie rettete sich über ein Seitenfenster. Die Senioren? Noch im Haus!

Ich bin wieder zurück in die Garage, habe mir einen Spaten geschnappt und die Fensterscheibe des Schlafzimmers eingeschlagen.

Dann seien auch schon zwei, drei Nachbarn dazugekommen, um zu helfen. Geschockt sei das Ehepaar im Haus dann nach hinten ans kaputte Fenster gekommen. "Ich habe dann die Bettdecke gesehen und ihm gesagt, er soll sie auf die Scherben legen, damit sich niemand verletzt.", so Olaf Halmosi.

Der Senior habe zum Glück noch halbwegs reagieren können. Als erstes sollte die schwer demente 77-jährige Frau raus. "Einer links, einer rechts. Wir haben sie an der Hose hochgezogen. Ich habe sie dann noch an der Schulter stabilisiert. Dann haben wir sie gemeinsam rausgelupft."

Aus diesem Fenster am Schlafzimmer rettete Olaf Halmosi und weitere Nachbarn die beiden Senioren. SWR David Zastrow

Danach den 84-jährigen Mann. Kurz darauf traf auch die Feuerwehr ein. Die Rettungskräfte löschten das Feuer am Haus, bevor die Flammen alles zerstören konnten. "Die Nachbarn handelten vorbildlich", sagt der Feuerwehr-Einsatzleiter Fabian Frank. "Sie haben selbstlos gehandelt und bedacht hinten die Scheibe eingeschlagen, gemeinsam eine Leiter organisiert und eine Bettdecke über die Scherben gelegt, damit sich niemand verletzt."

Da kann man nur ein großes Lob aussprechen.

Onkel und Tante sind jetzt im Seniorenheim. Sie können erstmal nicht zurück in ihr Haus. Für den Onkel eine Katastrophe. Das Haus sei sein Lebenswerk, sagt seine Nichte. Dennoch überwiegt die Dankbarkeit. "Dass der Nachbar losgezogen ist und versucht hat die alten Leute zu retten und es auch geschafft hat. Das finde ich ganz toll. Solche Leute braucht man einfach!" Olaf Halmosi - Ein Alltagsheld!