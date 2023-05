Bundesweit streiken heute wieder Mitarbeitende von privaten Verkehrsunternehmen im öffentlichen Nahverkehr. Aufgerufen zu dem Warnstreik hat die Dienstleistungsgewerkschaft ver.di, um vor der morgigen nächsten Verhandlungsrunde noch einmal Druck auf die Arbeitgeber auszuüben. In Baden-Württemberg beteiligen sich über 1000 Angestellte der Südwestdeutschen Landesverkehrs GmbH SWEG mit Sitz in Lahr an dem Ausstand. Vor allem in Südbaden bleiben stehen Busse und Bahnen heute stehen.