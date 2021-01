Der Home-Schooling-Start in Baden-Württemberg vor einer Woche war etwas holprig. Dass es auch anders gehen kann, zeigt das Kreisgymnasium Neuenburg. Hier funktioniert der Fernunterricht so gut, dass die Schule sogar noch ein Freizeitprogramm online anbieten kann.

Der Musiklehrer am Kreisgymnasium Neuenburg Jonas Ebner sitzt daheim am Keyboard und zeigt - per Videokonferenz - die Grundlagen des Beatboxens, das heißt, er erklärt, wie man mit dem Mund Schlagzeugrhythmen erzeugt.

Zuhause vor den Bildschirmen sitzen nicht nur seine Schülerinnen und Schüler, auch ein paar Eltern und Geschwister schauen aus zahlreichen kleinen Videofenstern zu. Neben Beatboxen wird an der Schule nachmittags auch Gymnastik, Gitarrenunterricht oder Mathe-Bingo angeboten.

Auch AGs finden online statt

Schulleiter Rainer Kügele ist es wichtig, die ganze Vielfalt des Schullebens online zu vermitteln. Andere Schulen wären schon froh, wenn wenigstens der reguläre Unterricht halbwegs störungsfrei laufen würde. Am Neuenburger Kreisgymnasium hat der schon im ersten Lockdown ziemlich gut funktioniert. Deshalb war es hier auch kein Problem, nach den Weihnachtsferien den Hebel wieder auf Fernunterricht umzulegen.

Große Offenheit für "Neue Medien"

Damit sich am Bildschirm nicht zu viele Schülerinnen und Schüler tummeln, sind die Klassen in zwei Hälften geteilt, sodass sich die Gruppen mit dem Video-Unterricht abwechseln können. Die Kinder und Jugendlichen kenne sich inzwischen gut aus mit Videokonferenzen und dem Hoch- und Runterladen von Dateien und Aufgaben. Dass alles so gut funktioniert, liegt auch am Kollegium in Neuenburg, das gegenüber den neuen Medien sehr aufgeschlossen ist. Schulleiter Rainer Kügele und einige Lehrkräfte sind sogar Experten in Sachen Informatik. Statt auf die störanfälligen Landesplattformen zu bauen, haben sie früh auf eine eigene Software-Lösung gesetzt. Das hat sich ausgezahlt.

Dennoch: Auch wenn am Neuenburger Kreisgymnasium gerade alles klappt, ist der Unterricht per Video nur eine Notlösung. Alle hoffen, sich bald wieder leibhaftig im Klassenzimmer zu treffen.