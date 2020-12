Badespaß am See, grillen und ein leckeres Eis - jedes Jahr freuen wir uns auf den Sommer. Weniger jedoch auf seine Plagegeister - Wespen. Vor allem dann, wenn sie gestochen haben.

Wenn eine Wespe mal zugestochen hat, sollten Sie schnell handeln. Um den Schmerz zu lindern und die Schwellung zu stoppen, gibt es verschiedene Methoden: Kühlen mit Eiswürfeln oder Kühl-Pads - oder sogar das Gift des Insekts aussaugen. Welche weiteren Hilfsmittel Freiburgerinnen und Freiburger kennen und anwenden? SWR-Reporterin Maryline Boudot hat versucht das herauszufinden.

Expertenrat 1: Bei Wespenkontakt ruhig bleiben

Diesen Sommer gibt es auffallend viele und - gefühlt - viele stechfreudige Wespen. Die können als Gäste am Kaffeetisch oder beim Grillen lästig werden - für Allergiker hingegen sehr gefährlich. Es gebe jedoch einfache Regeln, um die Koexistenz von Insekt und Mensch konfliktarm zu gestalten, teilte der Naturschutzbund NABU Baden-Württemberg am Montag in Stuttgart mit. Dabei sei die wichtigste Verhaltensregel: "Keine hektischen Bewegungen und auf keinen Fall anpusten", sagte Sarah Adelmann aus Freiburg, NABU-Fachbeauftragte für Hummeln, Wespen und Hornissen. Denn das im Atem enthaltene Kohlendioxid gilt als Alarmsignal für die Tiere und versetzt sie in Angriffshaltung. Wespen wehrten sich nur, wenn sie um ihr Leben oder das ihrer Brut bangen.

Vorsicht beim Esssen, Stiche im Mund und Rachenraum können gefährlich werden. dpa Bildfunk Karl-Josef Hildenbrand

Allergieverdacht? Unbedingt ärztliche Hilfe holen

Bei Insektengift-Allergikern kann es im Fall eines Stiches zu Erbrechen, Fieber, Luftnot bis hin zu einem lebensbedrohlichen Herz-Kreislauf-Zusammenbruch kommen. Bei Essen und Trinken rät Adelmann deshalb genau anzusehen, was man sich grade in den Mund schieben will. Nicht nur bei Allergieverdacht sollte man nach Stichen im Mund-Rachen-Bereich Eiswürfel lutschen und umgehend ärztliche Hilfe holen. Bei allen gesunden Menschen sei jedoch ein Wespen- oder auch Hornissenstich, wenn er schnell gekühlt wird, nach zwei Tagen vergessen. Wespen und Hornissen seien ein wichtiger Bestandteil der Natur, erläuterte die Expertin. Sie verfütterten sehr viele andere Insekten, zum Beispiel Mücken, Fliegen und Bremsen, an ihre Brut und trügen so zum ökologischen Gleichgewicht bei.

Expertenrat 2: Wespenstiche möglichst vermeiden

Die Hochsaison für Wespenstiche ist im August und September, in diesen Monaten sind die Wespen besonders aktiv. Wer jetzt also gerne und viel draußen ist, sollte - neben der Achtsamkeit beim Essen und Trinken - stark duftende Deos und Parfüm vermeiden, raten Experten der Ratgeber-Redaktion Helpster. Wespen würden auf solche Duftstoffe geradezu fliegen. Um einen Wespenstich zu vermeiden, sollte man auf Grasflächen, besonders wenn Obstbäume darauf stehen, nicht barfuß laufen.

Wie helfe ich mir bei Wespenstichen? dpa Bildfunk Karl-Josef Hildenbrand

Calcium & Co: Ersthelfer nach einem Wespenstich

Das Wichtigste nach einem Wespenstich ist, die Einstichstelle zu kühlen. Egal, ob mit einem Kühlelement, Eiswürfel oder einem nassen, kalten Lappen - die Hauptsache ist, dass schnell gekühlt wird.

Nach einem Wespenstich sollte man es vermeiden zu kratzen, da sonst das Gift verteilt und der Stich nur größer wird. Salben oder Sprays gegen Insektenstiche lindern den Juckreiz und vermindern die Schwellung an der Einstichstelle.

Auch das Trinken aufgelöster Calcium-Brausetabletten kann die Schwellung und den Juckreiz nach einem Wespenstich verringern. Calcium dichtet nämlich die Zellmembranen und Gefäße ab. Der Juckreiz lässt nach, weil sich das Gift nicht ausbreiten kann. Lediglich wer an einer chronischen Herzmuskelschwäche leidet und entsprechende Medikamente braucht, sollte die Einnahme von Calcium grundsätzlich mit seinem Arzt abklären.