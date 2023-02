SNCF-Streik hat auch Auswirkungen auf den Grenzverkehr

Bahnreisende in Richtung Frankreich müssen sich am Dienstag wegen des dortigen Großstreiks auf Zugausfälle einstellen. Etliche ICE- und TGV-Verbindungen zwischen Frankfurt oder Stuttgart und Paris entfallen, wie die Deutsche Bahn mitteilte.

Bahnreisende in Richtung Frankreich müssen sich am Dienstag wegen des dortigen Großstreiks auf Zugausfälle einstellen. Etliche ICE- und TGV-Verbindungen zwischen Frankfurt oder Stuttgart und Paris entfallen, wie die Deutsche Bahn mitteilte. Auch innerhalb Frankreichs komme der Bahnverkehr zum Erliegen, hieß es. Fahrgäste sollten möglichst auf einen anderen Reisetag ausweichen, sagte eine Bahnsprecherin. Bereits gebuchte Tickets könnten noch bis

zum 3. Februar genutzt oder storniert werden. Die für Frankreich

notwendige Sitzplatzreservierung könne am DB Reisezentrum umgebucht werden.

Der Streik bei der SNCF hat auch Auswirkungen für den grenzüberschreitenden Verkehr: Im Regionalverkehr ist am Dienstag die Verbindung RB 28 zwischen Müllheim und Mulhouse eingestellt. Zwischen Kehl und Straßburg fahren keine Züge der Ortenau-S-Bahn, meldet die SWEG. Sie ersetzt alle von der SNCF gefahrenen Verbindungen zwischen Offenburg und Kehl. Da auch die Leitstellen in Frankreich bestreikt werden, können keine deutschen Züge über die Grenze ins Elsass fahren.