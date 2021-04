per Mail teilen

Zur Zeit sind sogenannte Smishing-SMS im Umlauf. Das sind Benachrichtigungen von Paketdienstleistern, obwohl man gar nichts bestellt hat. Die Polizei rät dazu, diese SMS umgehend zu löschen.

Aktuell werden viele Smartphones mit Mails von angeblichen Paketdienstleistern geflutet. In diesen Fälle ist Vorsicht geboten. Denn diese Benachrichtigungen sind mit einer Schadsoftware versehen und sollen Daten ausspähen. Deshalb warnt auch die Polizei vor dem sogenannten Smishing. Jörg Wagner ist beim Polizeipräsidium Freiburg für Prävention im Bereich Onlinekriminalität zuständig. Mit ihm hat Moderator Dirk Starke im SWR4-Regionalmagazin aus dem Studio Freiburg gesprochen:

SWR: Herr Wagner, wie genau sehen diese SMS-Nachrichten normalerweise aus?

WAGNER: "Die Täter geben etwa vor, dass die Empfänger der SMS bald ein Paket erhalten oder eine Sendung zurück an den Absender gehen soll. Und dabei tarnen die Kriminellen die Schadsoftware als eine für die Paketverfolgung angeblich notwendige App, meistens von bekannten Logistikunternehmen wie FedEx oder DHL."

Und was passiert, wenn ich diesen Download-Link, der bei dieser SMS dabei ist, anklicke?

"Dann geben Sie den Tätern Gelegenheit, Zugriff auf Ihr Smartphone zu bekommen. Ziel der Kriminellen ist es, dass sie an Ihre gespeicherten Passwörter auf dem Smartphone kommen wollen und an die Kontaktdaten auf dem Endgerät."

Wie groß kann der Schaden denn sein, der dadurch entsteht?

"Es kann ein finanzieller Schaden entstehen und vor allem können ihre Daten auf dem Smartphone nicht mehr sicher sein. Durch die Installation der Schadsoftware gibt es eine Vielzahl von Zugriffsmöglichkeiten auf Ihrem Endgerät. So können die Kriminellen Zuhören, SMS lesen oder schreiben. Sie haben Zugriff auf die Kontaktlisten und können auch Anrufe tätigen. Also je nachdem, wie Ihr Mobilfunkvertrag aussieht entstehen Kosten für den Versand von SMS."

Was muss ich tun, wenn ich eine solche SMS erhalten habe? Am besten gleich löschen?

"Klicken Sie auf keinen Fall auf Links von unbekannten Absendern. Betätigen Sie keine Installation von fremden Apps auf Ihrem Smartphone und richten Sie unbedingt bei ihrem Mobilfunkprovider eine Drittanbieter-Sperre ein, um weitere Kosten zu vermeiden. Das ist ein Service, der auch kostenlos ist."

Nehmen wir mal an, ich habe so eine SMS bekommen, den Link angeklickt und die Schadsoftware ist jetzt auf meinem Handy. Was kann ich dann tun?

"Zuallererst das Smartphone auf Flugmodus schalten, dann den Provider informieren, die Drittanbieter-Sperre einrichten und prüfen, ob bereits Kosten entstanden sind. Die Provider geben dann auch einen entsprechenden Kostennachweis heraus. Den bräuchte man dann für eine Anzeigenerstattung bei unseren Polizeidienststellen. Dazu dann das Handy mitbringen mit den nötigen relevanten Informationen, unter anderem vielleicht auch Bildschirmfotos."

Sind denn eigentlich alle Handy-Betriebssysteme gleichermaßen betroffen von dieser Betrugsmasche?

"Es trifft in erster Linie Android-Nutzer. Und zwischenzeitlich gibt es aber auch Erkenntnisse, dass Nutzer eines Endgeräts mit iOS durch den Link der SMS betroffen sein könnten."

Vorsicht ist also bei allen Betriebssystemen geboten. Herr Wagner, wie geht die Polizei gegen diese Smishing-Betrüger vor? Welche Möglichkeiten haben Sie, den Tätern auf die Spur zu kommen?

"Bisher sind keine Erkenntnisse zu den Tätern vorhanden. Das liegt an der verschlüsselten Kommunikation. Und deshalb können wir eigentlich nur die Smartphone Nutzerinnen und Nutzer vor den Gefahren warnen. Und konkret sollte jeder selbst achtsam sein und seinen Gefahrenradar schärfen. Denn nur überlegtes Handeln schützt auch im Handy vor großen Schäden. Es gibt auch unterschiedliche Informationen zu dem Thema, vor allem vom Bundesamt für Sicherheit und Informationstechnik und auch bei den Verbraucherzentralen."