Titisee-Neustadt bereitet sich auf Skisprung-Weltcup vor

Das Wochenende vom 21. bis 23. Januar ist ein besonderes in Titisee-Neustadt: Die Skisprung-Stars der Männer treffen sich zum Weltcup. Der sollte eigentlich in Japan stattfinden.

Karl Geiger, Markus Eisenbichler, Ryoyu Kobayashi: Sie wollen am Wochenende vom 21. bis 23. Januar kraftvoll vom Tisch der Hochfirstschanze in Titisee-Neustadt (Kreis Breisgau-Hochschwarzwald) abspringen und möglichst weit fliegen. Der Weltcup der Skispringer hat Tradition im Hochschwarzwald und bedeutet trotzdem jedes Mal wieder viel Arbeit für Organisator Joachim Häfker und sein Team. "Die Schanze zu präparieren, ist ein Riesenaufwand", sagt er. Was heutzutage Pistenbullis und Schneekanonen übernehmen, war früher Handarbeit. Sein Vater, Heinz Häfker, erinnert sich: "Ich hab in meinem Leben tonnenweise Schnee geschaufelt."

Das Wahrzeichen von Titisee-Neustadt ist die Hochfirstschanze. Ihr widmet der SWR vom 17. bis 20. Januar eine vierteilige Reihe in der Landesschau Baden-Württemberg. Hier der erste Teil mit einem Blick zurück und vielen Erinnerungen:

Durchkreuzte Pläne und schlechtes Wetter

Eigentlich war alles anders geplant: Die beiden Einzelwettbewerbe im Januar sollten im japanischen Sapporo stattfinden. Aber die Corona-Regelungen der japanischen Regierung machten den Plan des Internationalen Skiverband (FIS) zunichte. Für Sapporo ist Titisee-Neustadt eingesprungen. Dort spielte wiederum das Wetter lange nicht mit; es war zu warm und zu nass. Den Continental Cup, der für den 7. und 8. Januar geplant war, mussten die Organisatoren absagen. Für das Weltcup-Wochenende sieht die Wettervorhersage aber gut aus.