Allgäu, Schwarzwald, Schweiz, Vorarlberg: Skisaison-Start mit 2G und 2G Plus

Vielerorts ist die Skisaison gestartet, doch die Liftbetreiber bangen vor neuerlichen Ausfällen. Erste Lifte laufen zwar - die Frage ist, wie lange?

Vor dem für Freitag angepeilten Start in die Skisaison am Feldberg hat der dortige Liftverbund eindringlich davor gewarnt, Skilifte erneut zu schließen. Für das Skigebiet wäre dies schlicht das Ende, sagte der Vorsitzende des Liftverbundes Feldberg, Adrian Probst. Schon die komplett ausgefallene vergangene Saison bedeute einen Umsatzverlust von acht Millionen Euro, der ohne Corona-Hilfen des Landes ausgeglichen werden müsse, so Probst.

Erste Skilifte im Schwarzwald laufen

Am Kandel (Kreis Emmendingen) und am Seibelseckle in Seebach (Ortenaukreis) ist die Skisaison bereits gestartet. Weitere Liftbetreiber im Schwarzwald stehen in den Startlöchern. Etwa am Ruhestein und in Unterstmatt an der Schwarzwaldhochstraße. Die Lifte Vogelskopf und Zuflucht, sowie die des Bucklifts in Todtnauberg eröffnen wie die am Feldberg am Freitag die Skisaison. Beim Wiedener Ecklift und beim Lift Rotlache in Hofsgrund (Kreis Breisgau-Hochschwarzwald) erwägt man, je nach Wetterlage, am Samstag zu öffnen. Beim Skilift Winkel in Muggenbrunn will man spontan entscheiden, ob die Wetterbedingungen eine Öffnung am Wochenende ermöglichen.

2G Plus an Skiliften in BW

In den Hochlagen des Schwarzwaldes liegt aktuell Schnee, auf dem Feldberg sind es bis zu 40 Zentimeter. Nach der neuen Corona-Verordnung des Landes, die seit Samstag gilt, müssen Genesene und Getestete in Baden-Württemberg auch an Skiliften einen negativen Test vorweisen können. Von dieser Testpflicht sind Geimpfte ausgenommen, die bereits eine Booster-Impfung bekommen haben. Tickets für die Skilifte am Feldberg werden hauptsächlich online verkauft.

Auch Skigebiete im Allgäu legen los

Die Söllereckbahn in Oberstdorf im Allgäu ist ebenfalls in die Wintersaison gestartet. Vorerst läuft die Bahn nur im Wochenendbetrieb, also Samstag und Sonntag. Ab dem 17. Dezember soll sie durchgehend fahren. Der Skilift Felderhalde bei Isny im Allgäu (Kreis Ravensburg) will am Samstag in die Saison starten. Es gebe genug Naturschnee um loszulegen, so ein Sprecher gegenüber dem SWR - auch wenn letzte Abstimmungen noch anstehen.

Skisaison-Start im Gebiet Bödele 2020/21 unter Corona-Bedingungen Pressestelle Tarifgemeinschaft Bödele/Jürgen Kostelac

Viel Neuschnee auch in Vorarlberg

Das Skigebiet Bödele in Vorarlberg ist am Freitagmorgen in die Saison gestartet. Dank der Schneefälle in den vergangenen Tagen herrschen sehr gute Schneebedingungen, teilte das Skigebiet mit. Sechs der zehn Lifte sind geöffnet. Auch in Damüls gebe es schönen Schnee, so ein Sprecher der Damülser Bergbahnen. Dort startete die Saison am Samstag. Vorerst mit drei Sesselliften, einem Übungslift und einem Förderband. Am Hochjoch im Gebiet Silvretta Montafon soll der Vollbetrieb am kommenden Mittwoch losgehen, bisher sind dort nur an Wochenenden vier Lifte gefahren. Der Sonnenkopf und Lech-Zürs am Arlberg planen den Saisonbeginn für Mitte Dezember.

In den Vorarlberger Skigebieten gilt in geschlossenen Bahnen die 2G-Regel sowie FFP2-Maskenpflicht. Hotels und Gaststätten bleiben wegen des Lockdowns noch bis mindestens 11. Dezember geschlossen. Ungeimpfte werden keinen Winterurlaub in Vorarlberg machen können. Sie dürfen auch nach dem Lockdown weder eine Gondel benutzen noch in einem Hotel wohnen.

Die Regeln in den Skigebieten gelten für Einheimische wie für ausländische Gäste. Deutsche Urlauber kommen allerdings nur über die Grenze nach Österreich, wenn sie geimpft, genesen oder PCR-getestet sind.

Weniger strenge Regeln in Schweizer Skigebieten

In den Schweizer Skigebieten gibt es bislang kaum Corona-Beschränkungen. Nur in geschlossenen Gondelkabinen und Warteräumen gilt eine Maskenpflicht. Für Restaurantbesuche, also auch beim Après-Ski, brauchen allerdings alle Menschen über 16 einen 3G-Nachweis. Mit dem grundsätzlichen Verzicht auf die 3G-Regeln beim Skifahren wählt die Schweiz wie schon im letzten Pandemie-Winter einen Sonderweg.

Das Skigebiet Flumserberg in der Ostschweiz (Kanton St. Gallen) ist bereits am Mittwoch offiziell in die Saison gestartet. Dort fahren die Bahnen vorerst im Wochenendbetrieb. Auch im Skigebiet Pizol (Kanton St. Gallen) laufen einige Bahnen zunächst samstags und sonntags.

Redaktioneller Hinweis:

Die Ausbreitung von COVID-19 in der Schweiz und Österreich kann weiterhin zu Einschränkungen im internationalen Luft- und Reiseverkehr und Beeinträchtigungen des öffentlichen Lebens führen. Möglicherweise auch zu Verschärfungen von Maßnahmen in Schweizer und Österreichischen Skigebieten. Wie es in den Alpenländern für den Ski- und Winter-Tourismus aussieht, darüber berichtet der ADAC aktuell auf seiner Internetseite.