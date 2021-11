Skisaison soll Anfang Dezember starten

per Mail teilen

Die Skisaison auf dem Feldberg soll nach Willen der Liftbetreiber am 3. Dezember starten. Sofern ausreichend Schnee liegt, könnten die Lifte bis zum 24. April laufen. Nach der wegen der Corona-Pandemie ausgefallenen letzten Saison will der Liftverbund Feldberg spätestens Anfang Dezember wieder durchstarten - falls es schon vorher kräftig schneit, auch früher. Grundsätzlich setzt man auf die 2G-Plus-Regelung. Das bedeutet, dass alle Geimpften, Genesenen und schulpflichtigen Kinder sowie noch nicht eingeschulte Kinder die Liftanlagen im Skigebiet Feldberg benutzen können - ohne Maske, Abstand oder Kontingentierung. Online-Tickets sollen lange Wartezeiten an den Kassen im Skigebiet verhindern.