Wintersport und Corona: Was gilt an den Skiliften im Schwarzwald?

Endlich wieder Skifahren! Fast überall in den Alpen ist das in diesem Winter wieder möglich, auch wenn es wegen Corona natürlich etwas komplizierter ist. Überall gelten Regeln, Pflichten und die Pflicht, Nachweise vorzuzeigen. Das allerdings läuft in den klassischen Alpenurlaubsländern sehr unterschiedlich. Das fängt schon bei der Einreise an, hat Katharina Lucà vom ADAC im Gespräch mit SWR-Aktuell-Moderator Andreas Herrler erklärt. mehr...