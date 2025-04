Zum Jahresstart auf die Piste: Skifahrer trotzen Nebel auf dem Feldberg

Feldberg, Windstärke 4-5 (30 km/h), die Skier sitzen: Zum Jahresstart haben viele die Bretter untergeschnallt. Die angekündigten Orkanböen fielen schwächer als erwartet aus.

Am zweiten Tag im neuen Jahr war es auf dem Feldberg trüb, aber nur wettertechnisch. Trotz Nebels zog es viele Wintersportlerinnen und -sportler auf den Schlitten oder auf die Bretter, darunter auch viele Touristen aus dem Ausland. Im "Pizza-Pommes-Stil" hieß es "Schuss runter". Die Orkanböen entpuppten sich als harmloser Wind, der die Skifahrer nicht ausbremste. Nur die Sichtverhältnisse hätten besser sein können.

Dauerregen und Sturmböen im Hochschwarzwald erwartet

Das Ferienwetter könnte schöner sein. Nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) folgen auf Dauerregen und Wind mit Orkanböen im Hochschwarzwald die nächsten Tage Schauer mit stürmischen Böen bis ins Flachland. Erst zum Wochenende hin soll es wieder kühler werden. Nach Temperaturen bis zu 14 Grad am Oberrhein kann es laut DWD in der Nacht zum Freitag zunächst im Bergland und in der Nacht zum Sonntag überall Frost geben. Skifahren im Land ist derzeit unter anderem am Feldberg und am Notschrei möglich.