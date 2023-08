Single-Börse für Meerschweinchen am Hochrhein

Meerschweinchen sollten nicht alleine leben. Wenn ein Tier zum Single wird, kann es am Hochrhein bei Doris Rindlisbacher aus Zurzach (Kanton Aargau) neue Partner finden.

Meerschweinchen alleine zu halten, ist in der Schweiz laut Tierschutzgesetz verboten. Meerschweinchen sind sozial lebende Tiere und brauchen den Kontakt mit Artgenossen. Wenn ein Tier stirbt, dann müssten die Besitzer eigentlich mindestens ein zweites Tier dazu kaufen. Eine Dauerschleife, fürchten viele Tierbesitzer. Für sie hat Doris Rindlisbacher aus Zurzach (Kanton Aargau) eine Lösung. Denn bei ihr kann man ein Meerschweinchen auf Zeit mieten. Rund 80 Tiere hat Doris Rindlisbacher in ihren Außenställen untergebracht. Sie verleiht und züchtet verschiedene Meerschweinchenrassen.

"Meerschweinchen alleine halten ist nicht artgerecht. Das wird ziemlich hoch bestraft in der Schweiz, wenn es herausgefunden wird."

Jedes Tier wird nur einmal im Leben "verliehen"

Mehr als 30 Tiere hat die Kleintierzüchterin derzeit "ausgeliehen". Die Ausleihgebühr beträgt umgerechnet etwas mehr als 60 Euro. Sie hat genug Platz und leere Ställe rund um den Garten in ihrem Haus, damit die jederzeit zurückkehren können. Wenn ein Tier zurückkommt, darf es den Rest seines Lebens bei Ihr bleiben und wird kein zweites Mal verliehen. Ihr Angebot hat sich herumgesprochen, inzwischen leben einige Tiere auch auf der anderen Rheinseite in Deutschland. Immer wieder rufen deutsche Kunden bei ihr an, weil sie das schweizerische Koblenz bei Waldshut mit dem deutschen Koblenz in Rheinland-Pfalz verwechseln.

Partnerwahl: Meerschweinchen passend verkuppeln

Die meisten Meerschweinchen, die Doris Rindlisbacher vermittelt, verstehen sich. Selten muss sie eines der Tiere wieder nach Hause holen, weil die neuen Partner sich nicht verstehen. Allerdings weiß die langjährige Züchterin aus Erfahrung, wer in der Welt der Meerschweinchen am besten zueinander passt. Vor allem ältere Meerschweinchendamen können schon mal zickig sein, sagt die Schweizerin. Denen gibt sie dann gerne junge kastrierte männliche Tiere als Gesellschafter zur Seite, die könnten sich gut unterordnen und würden von den älteren Damen dann noch entsprechend erzogen, meint sie.

In der Schweiz ist es gesetzlich verboten, Meerschweinchen alleine zu halten. Doris Rindlisbacher verkuppelt sie und hat auch Kunden in Deutschland. SWR

So klappt's, dass Meerschweinchen einander gut riechen können

Und sie hat einen Tipp, damit es mit dem neuen Paar in der Wohngemeinschaft klappt: den Stall vorher gut ausmisten, neu einstreuen und die Einrichtung im Stall neu ordnen, denn so gewöhnt sich das neue Paar zusammen in einer leicht veränderten Umgebung ein. Das bringt die Tiere einander näher, meint sie. Meerschweinchen sind scheue Fluchttiere und können auch sehr gut riechen. Die Meerschweinchen Partner-Vermittlerin empfiehlt: das neue Meerschweinchen kurz vor dem Einzug ins neue Zuhause mit dem alten Streu des Partners einreiben. Liebe geht auch beim Meerschweinchen durch die Nase.