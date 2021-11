Modellprojekt: Friedhöfe sollen insektenfreundlich gestaltet werden

per Mail teilen

Der Stadtfriedhof Biberach und der Waldfriedhof Singen im Landkreis Konstanz sind Teil eines Modellprojekts des Bundes für Umwelt und Naturschutz in Deutschland e.V. (BUND). Mit dem Projekt "Insektenfreundlicher Friedhof" sollen Friedhöfe so gestaltet werden, dass sie ideale Lebensbedingungen vor allem für Wildbienen und Schmetterlinge bieten. Artenreiche und heimische Wildblumenwiesen sollen Nahrung für die Insekten bieten. Zusätzliche Hecken und Nisthilfen bieten Brutmöglichkeiten für Vögel. Außerdem werden insektenfreundliche Muster-Grabpflanzungen mit heimischen Arten angelegt. Mit den Erfahrungen in Singen und Biberach sollen Pflegekonzepte erarbeitet werden, die auch andere Friedhöfe nutzen können. Das Projekt wird finanziell vom Land unterstützt.