Zwischen Uni, Kita und Weinberg - unterwegs mit Weinkönigin Sina Erdrich

Sina Erdrich ist seit drei Wochen deutsche Weinkönigin. Doch die 24-Jährige ist weit mehr: Sie meistert ihr Studium, sitzt Gemeinderat ihres Heimatortes und jobbt in einer Kita.

Ein Tag voller Aufgaben

Termine, immer wieder Termine. Die Tage von Sina Erdrich beginnen früh am Morgen – und dann geht es Schlag auf Schlag. Ihre Tage enden oft erst spät am Abend. "Mal geht es an die Uni, mal geht es an die Kita", erzählt sie, "manchmal fange ich auf meinem Schreibtisch an, weil ich jetzt schon sehr viele Mails zu beantworten habe und den ganzen Tag klingelt das Telefon."

Profi im Dauerlächeln - und trotzdem emotional

Ein typischer Auftritt ist der beim badischen Weinbauverband in einem Hotel in Freiburg. Alle sind stolz, dass die Deutsche Weinkönigin aus den eigenen Reihen kommt. Sina Erdrich genießt die Anerkennung, ganz Profi im Dauerlächeln und Zuprosten. Und wird dann doch emotional beim Dank an ihre Familie. Da fließen dann die Tränen, wenn sie sagt, dass die Unterstützung für sie "wichtig und schön" sei.

Die studentische Wohngemeinschaft - eine andere Welt

Schön, aber ganz unköniglich geht es in der Freiburger Wohngemeinschaft von Sina Erdrich zu: Hier lebt sie mit ihrem Freund und zwei weiteren Mitbewohnern. Und kann beim Kaffeetrinken einfach Sina sein und nicht die bekannte Weinkönigin. Obwohl: Wenn in der WG abends Wein getrunken wird, kann sie sich nicht zurückhalten. Da wird dann geöffnet, gerochen und fachgesimpelt.

Ruhe findet sie daheim in den Weinbergen

Durbach im Ortenaukreis: In den Weinbergen mit Blick in die Rheinebene ist 24-Jährige aufgewachsen. Hier kann sie auftanken nach dem ganzen Rummel der vergangenen Wochen. Ihre Familie freut sich immer über ihren Besuch, auch, wenn die Ruhe dann schnell vorbei ist. Auch diesmal ist Sina keine fünf Minuten da, und schon stehen Gratulanten in der Tür. Dass sie bei alldem nicht die Bodenhaftung verliert, dafür sorgt ihr Vater. Er rät ihr, einfach so zu bleiben wie sie ist.

Engagiert im Gemeinderat

Als ob das alles nicht genug wäre, ist Sina Erdrich auch noch Gemeinderätin in Durbach. Und setzt sich in der Fraktion der Freien Wähler unter anderem für einen Waldkindergarten ein. Als sie an diesem Abend endlich den Heimweg antritt, ist es schon nach 22 Uhr. Das schafft sie nur, weil sie sich für all diese Themen wirklich interessiert. "Sonst hätte ich nicht die Power", so die 24-Jährige. Aber irgendwann ist auch bei ihr der Akku mal leer – und dann möchte die deutsche Weinkönigin einfach nur noch die Füße hochlegen.