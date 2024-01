Wie war Silvester in Freiburg? Mit guten Aussichten ins neue Jahr

Große Party in der Innenstadt? Von wegen: Freiburgerinnen und Freiburger feiern Silvester lieber mit Aussicht vom Berg. Die Innenstadt blieb - bis auf eine Straßenbarrikade - gemütlich.

Den besten Ausblick über Freiburg - und das zum Jahreswechsel, das wollen viele Freiburgerinnen und Freiburger. Kurz vor Mitternacht zog es knapp 5.000 Menschen auf den Freiburger Schlossberg, wo man eine der besten Aussichten über die Stadt hat. Längst zieht der bekannteste Aussichtspunkt Freiburgs auch internationale Gäste für die Silvesternacht an.

Menschenmassen und unvorsichtiges Zündeln

Bei den Menschenmassen, die sich am Freiburger Schlossberg versammeln, ist Vorsicht geboten. Und trotzdem schießen Böller mitten aus der Menge in die Luft. Ganz ungefährlich ist das nicht - aber die ist Stimmung gut, wie die Feiernden finden.

Die Stimmung ist sehr gut. Es sind sehr viele Studenten, sehr viele Jugendliche da.

Voll wars am Schlossberg in Freiburg - gezündelt wurde trotzdem. SWR

Freiburger Innenstadt eher ruhig

In der Freiburger Innenstadt hingegen war es eher ruhig. In der Altstadt war kaum Feuerwerk zu sehen. Manche hatten sich mehr Action erhofft, wie zum Beispiel Lorenz Fink und Franca Näckel. Aber wegen der netten Leute würden sie trotzdem wieder in Freiburg feiern.

Wir haben mehr Action erwartet, aber ist trotzdem richtig schön. Nette Leute und so, macht Spaß. Kann man empfehlen.

Zu viel Action hat es allerdings im Freiburger Stadtteil Stühlinger gegeben: Hier hatten circa 80 Personen eine Straßenbarrikade errichtet und Einsatzkräfte der Polizei gezielt mit Feuerwerkskörpern angegriffen. Dabei ist eine Polizistin verletzt worden.

Im Freiburger Stadtteil Stühlinger wurde in der Silvesternacht heftig gezündelt. SWR

Bilanz der Rettungskräfte: Verhältnismäßig ruhig

Im Großen und Ganzen verlief der Rutsch ins neue Jahr in Freiburg trotzdem ruhig - auch für die Rettungskräfte: Die Nacht sei arbeitsreich gewesen, so eine Ärztin der Freiburger Uniklinik – doch der erwartete Patientenansturm wegen zu viel Alkohol oder Verletzungen durch Feuerwerk blieb glücklicherweise aus.

Gute Stimmung unter den Feiernden in Freiburg

Wir machen viel Spaß hier, wir warten bis das Neujahr kommt und feiern zusammen.

Mit fast zehn Grad dieses Jahr an Silvester war es wieder ganz schön warm in Freiburg. Vielleicht hat das auch zur guten Laune in der Silvesternacht beigetragen. Die Partylustigen verabschieden 2023 auch in den Freiburger Kneipen und Bars in bester Stimmung, wie Elvis Ogbe strahlend erzählt.