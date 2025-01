Silvester-Bilanz im Elsass und Ortenaukreis

In den vergangenen Jahren hatte es im Elsass an Silvester Ausschreitungen gegeben. Die Behören hatten sich auch jetzt wieder darauf eingestellt. Und zurecht, wie sich nun zeigt. In Straßburg knallten die Feuerwerkskörper bis spät in der Nacht und wieder brannten Autos. Die Anzahl war aber geringer als im Vorjahr, so die Präfektur im Bas-Rhin.