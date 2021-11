SCF II gewinnt in 3. Liga

Am 17. Spieltag der 3. Liga war die zweite Mannschaft des SC Freiburg an der Bremer Brücke in Osnabrück zu Gast und gewann überraschend. Der überhaupt erst dritte Treffer der Freiburger in fremden Stadien reichte für den 1:0-Sieg. Freiburgs Kevin Schmidt flankte in der 33. Minute von links und Vincent Vermeij entwich seinem Gegenspieler und drückte den Ball mit dem Kopf über die Linie. Der VfL machte in den letzten 15 Minuten nochmal Druck, aber die Gäste hielten stand und sichern sich drei wichtige Punkte im Abstiegskampf.